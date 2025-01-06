Зеленский сказал, как относится к Маску и чего от него хочет

Президент Украины заявил, что уважает американского миллиардера Илона Маска и надеется на его полную поддержку Украины.

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Владимир Зеленский сказал, что уважает Илона Маска / Коллаж: Главред, фото: instagram, ОП

Кратко:

Зеленский заявил, что уважает Маска

Президент Украины выразил благодарность за Starlink

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы американский миллиардер, соратник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск был максимально на стороне Украины. Об этом он сказал в интервью Лексу Фридману.

Глава государства выразил благодарность Маску за "Старлинки".

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"Мы очень благодарны за "Старлинки", они помогли. Мы использовали их после российских ударов, ракет по энергетике, были проблемы с интернетом. Мы использовали "Старлинки" на фронте, в детских садах, в школах, в разной инфраструктуре. Нам это помогло очень сильно. Я бы очень хотел, чтобы Илон был на нашей стороне максимально, чтобы он поддерживал", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что хотел ты, чтобы Илон Маск посетил Украину.

Также, по словам Зеленского, у него был разговор с Маском в начале войны.

"Я уважаю его. Во-первых, я уважаю self-made, я люблю таких людей. Ничего с неба не упало, человек сам что-то сделал. Я сам работал, я знаю, что такое зарабатывать деньги, подбирать талантливых людей... и делать что-то важное для тех или иных людей", - сказал президент.

При этом он отметил, что не сравнивает себя с Маском и считает американского миллиардера лидером инноваций в мире. По словам главы государства, такие люди продвигают мир только вперед, поэтому он уважает его работы.

Более детально о том, что еще сказал Зеленский в интервью Лексу Фридману, читайте в материале: Переговоры, отказ от территорий, прекращение войны: главное из интервью Зеленского.

Заявления Маска об Украине

Как сообщал Главред, в ноябре 2024 года миллиардер Илон Маск спрогнозировал скорый конец войны в Украине. По его словам, Трамп якобы намерен создать 1300-километровую демилитаризованную зону по линии фронта между Россией и Украиной, где разместятся британские и европейские войска.

Ранее Маск выдал абсурдное заявление о войне в Украине. Миллиардер Илон Маск призвал к "прекращению огня" и назвал войну - "безнадежной ситуацией".

Также предприниматель-миллиардер ставил под сомнение способность Украины одержать победу в войне со страной-агрессором РФ. Также он выступал против американской помощи для Украины.

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Кто такой Лекс Фридман Лекс Фридман — американский компьютерный учёный и подкастер. Имя при рождении - Алексей Федотов. Родился 15 августа 1983 в Чкаловске, Таджикской ССР, пишет Википедия. С 2018 года Фридман ведёт подкаст Lex Fridman Podcast, где берёт интервью у известных деятелей из разных областей, таких как наука, технологии, спорт и политика. Его гостями на YouTube канале были Илон Маск, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Хавьер Милей, Гвидо ван Россум, Марк Цукерберг, Джефф Безос, Джордан Питерсон, Виталий Бутерин, Оливер Стоун, Сэм Олтмэн, Илья Суцкевер, Канье Уэст, Мэттью Макконахи, Джо Роган и другие. Общее количество просмотров видеоблога Фридмана на Youtube составляет более полмиллиарда. Подкаст Фридмана включён в список 17-ти технических подкастов, рекомендуемых экспертами Forbes.

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