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Маск спрогнозировал скорое окончание войны в Украине: условия понравятся не всем

Сергей Кущ
9 ноября 2024, 01:37
2378
Бизнесмен уверен в плане Трампа.
Маск спрогнозировал скорое окончание войны в Украине
Маск спрогнозировал скорое окончание войны в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Почему Илон Маск считает, что война скоро закончится
  • Какой план поддерживает миллиардер

Миллиардер Илон Маск, который активно поддерживает Дональда Трампа, спрогнозировал скорый конец войны в Украине.

Об этом он написал в своей соцсети Х, комментируя новость Newsweek о том, что Трамп якобы намерен создать 800-мильную (1300-километровую) демилитаризованную зону по линии фронта между Россией и Украиной, где разместятся британские и европейские войска.

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"Вскоре бессмысленным убийствам придет конец. Время для поджигателей войны и спекулянтов прошло", — написал Маск под публикакцией.

В публикации СМИ говорится, что в обмен на прекращение боевых действий новая администрация президента Соединенных Штатов будет поставлять Киеву вооружение для предотвращения возобновления конфликта в будущем.

Кто такой Илон Маск

Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями.

Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года.

3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путена?"

На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию.

В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте.

13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

Скандалы с участием Маска

Ранее Маск снова оскандалился поддержкой оккупантов. Он согласился с мнением другого "трампистского" пользователя под ником Wall Street Silver, утверждавшего, что Украина уже якобы проиграла войну и никогда не вернет под контроль Крым с оккупированной частью Донбасса.

Напомним, Маск поиздевался над Путиным метким мемом. Интервью Путина Такеру Карлсону снова высмеяли - на этот раз это сделал Илон Маск.

Как сообщалось ранее, Маск выдал абсурдное заявление о войне в Украине. Миллиардер Илон Маск призвал к "прекращению огня" и назвал войну - "безнадежной ситуацией".

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