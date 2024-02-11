Маск снова оскандалился поддержкой оккупантов: настаивает, что Крым - "российский"

Маск не скрывает своих пророссийских взглядов.

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Маск не верит в возвращение Крыма под контроль Украины / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, instagram.com/elonmusk

Американский миллиардер Илон Маск, неоднократно оказывавшийся в центре внимания из-за своих резких замечаний насчет Украины, снова высказался по поводу перспектив боевых действий в 2024 году.

В соцсети Х он согласился с мнением другого "трампистского" пользователя под ником Wall Street Silver, утверждавшего, что Украина уже якобы проиграла войну и никогда не вернет под контроль Крым с оккупированной частью Донбасса.

Маск в комментариях согласился с трампистом, при этом сослался на кремлевский пропагандистский тезис, согласно которому ВСУ якобы "бомбили детей Донбасса".

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"Это правда. Вопрос только в том, сколько детей умрет, до того, как это признают", - написал американец.

Илон Маск и Украина

Восхищение американского миллиардера Илона Маска борьбой украинцев перед лицом большего противника - России - давно прошло. Уже через год полномасштабной войны бизнесмен призывал "сдать" часть Украины России, чтобы избежать "Третьей мировой", или распространял другую российскую пропаганду, утверждая, что РФ все равно "выиграет" войну. Не так давно миллиардер призвал Запад "восстановить нормальные отношения с Россией".

Слухов о причинах такой внезапной смены политических ориентиров владельца "Старлинка" много, однако среди них наибольшего внимания заслуживает информация, что Илон Маск якобы имел разговор с Владимиром Путиным. Это косвенно подтверждает и попытка миллиардера вмешаться в планирование и реализацию украинских спецопераций.

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