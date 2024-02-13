Маск поиздевался над Путиным метким мемом

Интервью Путина Такеру Карлсону снова высмеяли - на этот раз это сделал Илон Маск.

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Маску не понравилось интервью Путина /Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Американский миллиардер Илон Маск, который неоднократно делал странные выпады в сторону Украины, на этот раз поиздевался над российским диктатором Владимиром Путиным.

Под прицелом трамписта оказалось интервью Такера Карлсона, которое сам бизнесмен активно рекламировал в своей соцсети Х.

Маск репостнул мем другого пользователя с Карлсоном и Путиным. Автор шутки высмеял постоянные экскурсы кремлевского диктатора в псевдоисторию и нежелание отвечать на неудобные вопросы. На коллаже говорится следующее:

видео дня

- Господин Путин, почему вы вторглись в Украину?

- Я именно к этому подхожу. Видите, 28 мая 2016 года в зоопарке Цинциннати застрелили гориллу...

Интервью Путина Карлсону

Накануне пропагандист Трампа Такер Карлсон взял интервью у кремлевского главы Владимира Путина. Это "событие" активно освещали пропагандистские медиа РФ.

В разговоре с Карлсоном Путин повторил заезженные нарративы российской пропаганды о войне в Украине. Более того, из-за постоянных отвлечений Путина от основных вопросов на псевдоисторические темы интервью высмеяли как эксперты, так и влиятельные западные политики.

Как отметил немецкий канцлер Олаф Шольц, во время интервью российский диктатор говорил "много лжи об истории этой войны" . Он также подчеркнул, что Путин заинтересован лишь в том, чтобы "получить кусок территории своих соседей" и назвал такое поведение "империализмом".

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