Маск поиздевался над Путиным метким мемом

Американский миллиардер Илон Маск, который неоднократно делал странные выпады в сторону Украины, на этот раз поиздевался над российским диктатором Владимиром Путиным.
Под прицелом трамписта оказалось интервью Такера Карлсона, которое сам бизнесмен активно рекламировал в своей соцсети Х.
Маск репостнул мем другого пользователя с Карлсоном и Путиным. Автор шутки высмеял постоянные экскурсы кремлевского диктатора в псевдоисторию и нежелание отвечать на неудобные вопросы. На коллаже говорится следующее:
- Господин Путин, почему вы вторглись в Украину?
- Я именно к этому подхожу. Видите, 28 мая 2016 года в зоопарке Цинциннати застрелили гориллу...
Интервью Путина Карлсону
Накануне пропагандист Трампа Такер Карлсон взял интервью у кремлевского главы Владимира Путина. Это "событие" активно освещали пропагандистские медиа РФ.
В разговоре с Карлсоном Путин повторил заезженные нарративы российской пропаганды о войне в Украине. Более того, из-за постоянных отвлечений Путина от основных вопросов на псевдоисторические темы интервью высмеяли как эксперты, так и влиятельные западные политики.
Как отметил немецкий канцлер Олаф Шольц, во время интервью российский диктатор говорил "много лжи об истории этой войны" . Он также подчеркнул, что Путин заинтересован лишь в том, чтобы "получить кусок территории своих соседей" и назвал такое поведение "империализмом".
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