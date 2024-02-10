УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"2 часа бодяги": полковник КГБ назвал скрытые мотивы интервью Путина

Руслана Заклинская
10 февраля 2024, 16:40
Вся эта операция рассчитана исключительно на карман Такера Карлсона, для Путина интервью выгодно, оно перекрыло "неугодную Кремлю" новость, утверждает Жирнов.
'2 часа бодяги': полковник КГБ назвал скрытые мотивы интервью Путина
Жирнов раскрыл истинную цель интервью Путина журналисту Карлсону / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону было направлено преимущественно на американскую аудиторию, в частности на республиканцев и сторонников Дональда Трампа. Однако такая целевая аудитория - люди с низким уровнем образования и социальной активности, которые маловероятно, что выдержат двухчасовое интервью. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса КГБ, экс-разведчик, политолог и публицист Сергей Жирнов.

"В Москве было 2 часа ночи, когда, естественно, такая большая аудитория не смотрит. Оно, конечно, предназначалось для американской аудитории - для республиканцев, для поклонников и Такера Карлсона, и Дональда Трампа... Сомневаюсь, что эти люди выдержат 2 часа этой бодяги, потому что слушать это просто невозможно", - отметил полковник запаса КГБ.

Жирнов считает, что, несмотря на возможное отсутствие прямых гонораров от Путина, Карлсон заинтересован в повышении собственной популярности и продвижении своих средств массовой информации. Поскольку он владеет собственными медиа-платформами, интервью с Путиным является способом привлечения новых зрителей и повышения рейтингов.

"Вся эта операция была рассчитана исключительно на карман Такера Карлсона, даже если Путин не платил ему каких-то гонораров. В чем, кстати, я сильно сомневаюсь и думаю, что он получил очень солидный гонорар за свой приезд...ведь когда такие известные личности что-то пишут, то им российская сторона, безусловно, доплачивает. Кроме того, Такер, естественно, сделал себе рекламу - у него собственные средства массовой информации, и это интервью стало для них эксклюзивом", - пояснил Жирнов.

По его словам, интервью является выгодным для Путина, который находится в предвыборной гонке. Оно направлено на увеличение его популярности среди внутренней аудитории и аудитории Такера Карлсона.

"Для Российской Федерации и для Путина это интервью - тоже выгодная вещь, потому что Путин находится сейчас в состоянии предвыборной гонки. Хотя мы понимаем, что никаких выборов нет - есть один человек, который просто переназначается в результате странной процедуры. И, кстати, сопутствующее значение этого интервью было в том, что оно было объявлено в четверг, 8 февраля, когда ЦИК РФ снимал Надеждина с гонки. И получилось так, что интервью Карлсона перекрыло саму новость о том, что Надеждина сняли", - добавил политолог.

Смотрите видео беседы с Сергеем Жирновым об интервью Путина с Такером Карлсоном:

Жирнов также отметил, что выход интервью в день, когда конкурента Путина снимали с президентских выборов, "сыграло примерно так же, как нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, которое убрало интерес международных медиа к войне России против Украины на несколько месяцев". Таким образом, интервью Карлсона перебило собой новость, которая "была неугодной Кремлю, поскольку снимает легитимность с путинских выборов".

Кто такой Сергей Жирнов

Сергей Олегович Жирнов - полковник запаса второго разряда, бывший разведчик-нелегал. Журналист, экономист-международник, общественный деятель, правозащитник, международный консультант, пишет cyclowiki.org.

В 1999-2001 годах прославился своей беспрецедентной историей с попыткой в судебном порядке получить на руки диплом об окончании КИ КГБ СССР. Служба внешней разведки Российской Федерации с 1997 года отказывается выдать бывшему разведчику-нелегалу Жирнову его собственный диплом об окончании давно расшифрованного шпионского вуза под предлогом опасности разглашения государственной тайны. Неординарная судебно-шпионская история получила широкий публичный резонанс в России и за рубежом.

Скандальное интервью Такера Карлсона с Путиным

Напомним, 8 февраля вышло интервью кремлевского диктатора Путина, которое провел американский журналист Такер Карлсон. В нем Путин изложил свое видение истории и заявил, что якобы РФ еще "не достигла целей" в войне против Украины.

Также в своем интервью американскому "журналисту" Владимир Путин оправдал действия нацистов, утверждая, что несговорчивость поляков по Гданьску спровоцировала начало Второй мировой войны. В Польше возмутились этими заявлениями, но отметили, что такие обвинения высказываются Россией не впервые.

Как сообщал Главред, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов считает интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону спецоперацией РФ. Он подчеркнул, что Путин - "геополитический сумасшедший", который рассказывает ерунду о международном праве и истории и решает, какой нации существовать или не существовать.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Владимир Путин выборы в России Выборы президента России-2024 Такер Карлсон
Реклама

Главное за день

"Дети убиты из-за безумия РФ": Зеленский отреагировал на удар по Харькову

"Дети убиты из-за безумия РФ": Зеленский отреагировал на удар по Харькову

16:53 Украина
Взорвали бункер управления РЛС: разведка Британии о деталях удара по Бельбеку

Взорвали бункер управления РЛС: разведка Британии о деталях удара по Бельбеку

15:04 Украина
Обострение боев за Авдеевку: бригадный генерал раскрыл цели оккупантов РФ

Обострение боев за Авдеевку: бригадный генерал раскрыл цели оккупантов РФ

14:12 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:23

Задержка помощи Украине - "преступное бездействие": Байден жестко раскритиковал Конгресс

16:53

"Дети убиты из-за безумия РФ": Зеленский отреагировал на удар по Харькову

16:52

Клопотенко показал правильный рецепт, как приготовить пиццу в домашних условиях

16:40

"2 часа бодяги": полковник КГБ назвал скрытые мотивы интервью Путина

15:58

Ресурсов – на два месяца: в Раде сделали тревожное заявление насчет помощи США

Европа восприняла интервью Путина Карлсону как сигнал о нападении - ЖирновЕвропа восприняла интервью Путина Карлсону как сигнал о нападении - Жирнов
15:57

Ни одного поста в соцсетях: пока РФ убивает украинцев, Димопулос наслаждается семинарами россиянина

15:10

Нужно за 6 секунд найти потерянный предмет: оптическая иллюзия для самых сообразительных

15:04

Взорвали бункер управления РЛС: разведка Британии о деталях удара по Бельбеку

15:01

Мать известной певицы попала в тюрьмуВидео

Реклама
14:33

Вкуснятина невероятная: рецепт быстрой закуски из 2 ингредиентовВидео

14:12

Обострение боев за Авдеевку: бригадный генерал раскрыл цели оккупантов РФ

13:57

Мать прижимала детей к груди: подробности гибели семьи в Харькове из-за атаки РФФото

13:31

Кацурина и Дантес сообщили о пополнении в семе

13:21

Если Украина проиграет войне, беженцами станут еще 10 млн человек - СМИ

13:08

"Мы услышали последние крики": в Харькове от атаки РФ погибла пожилая пара с инвалидностью

13:05

"Хватит до середины весны": появился тревожный прогноз по ситуации на фронтеВидео

12:34

Немецкие генералы тайно посетили Киев в день отставки Залужного - Bild

12:31

Кошки, которые гуляют сами по себе: рецензия на фильм "Элла и черный ягуар"

12:15

Оккупанты расстреляли пленных украинских военных возле Бахмута

11:45

Мощный удар ВСУ на юге: у россиян крупные потери, названы направления

Реклама
11:34

"Авдеевка скоро может пасть": эксперт сказал, кто виноват в сложной ситуации на фронте

11:32

Камилла прокомментировала диагноз короля Чарльза: новые подробности

11:05

"Есть риск десятилетий конфронтации с РФ": Столтенберг заявил о серьезной угрозе для НАТО

11:04

Гороскоп на завтра 11 февраля: Весам - путешествие, Рыбам - важное решение

11:00

Россия в состоянии велосипеда: о выдумках Путина в интервью Карлсонумнение

10:15

Война в Украине может "заморозиться": Мусиенко назвал основную опасность на 2024 годВидео

10:14

Мама с детьми пыталась спастись в ванной: в Харькове дроны РФ убили целую семьюФото

09:54

РФ запустила по Одесчине три волны "Шахедов": есть "прилеты", ранены четыре человека

09:40

Бред Путина перед недожурналистом Карлсономмнение

09:22

НАТО хочет координировать предоставление оружия Украине, чтобы переиграть Трампа – СМИ

09:19

Средств ПВО Украине хватит лишь до следующего месяца — The New York Times

08:35

РФ ночью массированно ударила по Украине "Шахедами": были атакованы 2 области

08:20

Только люди с "орлиным зрением" найдут тигра: сложная загадка на внимательность

08:00

Церковный праздник 11 февраля: почему нельзя экономить на питании животных

07:56

Ночная атака дронов: РФ убила в Харькове 7 человек, в том числе троих детейФотоВидео

07:50

Создать истерику на Западе: в ISW назвали главную цель интервью Путина Карлсону

06:10

Путин должен быть физически и политически уничтоженмнение

05:30

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 11 секунд найти пирожное

04:35

Зачем в квартире раскладывать корицу: секрет, о котором знают единицы

04:03

Эти звуки нельзя игнорировать: сантехник назвал признаки поломки унитаза

Реклама
03:34

Желтые пятна исчезнут могновенно: как за считанные минуты отчистить старый матрас

03:10

"Вместе не быть": совместимость знаков зодиака по китайскому гороскопу

02:41

Гороскоп Таро на Китайский Новый год 2024: Тельцам - свобода, Ракам - везение, Козерогам - прибыльВидео

01:53

Удар по Харькову: в городе горят больше десятка жилых домов

01:35

"Дайте нам сожрать Украину": аналитик назвал главный месседж Путина для Запада

00:53

Как быстро охладить чай: мужчина в ТикТок показал интересный трюк

09 февраля, пятница
23:59

Россия атаковала Украину "Шахедами": взрывы прогремели в Харькове и Одессе

23:21

"Сертификат защитника" заменит ТЦК: в Раде предлагают новый подход к мобилизации

23:14

Массовая мобилизация в России: эксперт предупредил украинцев об угрозах на фронтеВидео

23:06

Почему нельзя говорить "в даний момент": языковед объяснил серьезную ошибкуВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять