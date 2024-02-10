'2 часа бодяги': полковник КГБ назвал скрытые мотивы интервью Путина

Вся эта операция рассчитана исключительно на карман Такера Карлсона, для Путина интервью выгодно, оно перекрыло "неугодную Кремлю" новость, утверждает Жирнов.

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Жирнов раскрыл истинную цель интервью Путина журналисту Карлсону / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону было направлено преимущественно на американскую аудиторию, в частности на республиканцев и сторонников Дональда Трампа. Однако такая целевая аудитория - люди с низким уровнем образования и социальной активности, которые маловероятно, что выдержат двухчасовое интервью. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса КГБ, экс-разведчик, политолог и публицист Сергей Жирнов.

"В Москве было 2 часа ночи, когда, естественно, такая большая аудитория не смотрит. Оно, конечно, предназначалось для американской аудитории - для республиканцев, для поклонников и Такера Карлсона, и Дональда Трампа... Сомневаюсь, что эти люди выдержат 2 часа этой бодяги, потому что слушать это просто невозможно", - отметил полковник запаса КГБ.

Жирнов считает, что, несмотря на возможное отсутствие прямых гонораров от Путина, Карлсон заинтересован в повышении собственной популярности и продвижении своих средств массовой информации. Поскольку он владеет собственными медиа-платформами, интервью с Путиным является способом привлечения новых зрителей и повышения рейтингов.

"Вся эта операция была рассчитана исключительно на карман Такера Карлсона, даже если Путин не платил ему каких-то гонораров. В чем, кстати, я сильно сомневаюсь и думаю, что он получил очень солидный гонорар за свой приезд...ведь когда такие известные личности что-то пишут, то им российская сторона, безусловно, доплачивает. Кроме того, Такер, естественно, сделал себе рекламу - у него собственные средства массовой информации, и это интервью стало для них эксклюзивом", - пояснил Жирнов.

По его словам, интервью является выгодным для Путина, который находится в предвыборной гонке. Оно направлено на увеличение его популярности среди внутренней аудитории и аудитории Такера Карлсона.

"Для Российской Федерации и для Путина это интервью - тоже выгодная вещь, потому что Путин находится сейчас в состоянии предвыборной гонки. Хотя мы понимаем, что никаких выборов нет - есть один человек, который просто переназначается в результате странной процедуры. И, кстати, сопутствующее значение этого интервью было в том, что оно было объявлено в четверг, 8 февраля, когда ЦИК РФ снимал Надеждина с гонки. И получилось так, что интервью Карлсона перекрыло саму новость о том, что Надеждина сняли", - добавил политолог.

Смотрите видео беседы с Сергеем Жирновым об интервью Путина с Такером Карлсоном:

Жирнов также отметил, что выход интервью в день, когда конкурента Путина снимали с президентских выборов, "сыграло примерно так же, как нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, которое убрало интерес международных медиа к войне России против Украины на несколько месяцев". Таким образом, интервью Карлсона перебило собой новость, которая "была неугодной Кремлю, поскольку снимает легитимность с путинских выборов".

Кто такой Сергей Жирнов Сергей Олегович Жирнов - полковник запаса второго разряда, бывший разведчик-нелегал. Журналист, экономист-международник, общественный деятель, правозащитник, международный консультант, пишет cyclowiki.org. В 1999-2001 годах прославился своей беспрецедентной историей с попыткой в судебном порядке получить на руки диплом об окончании КИ КГБ СССР. Служба внешней разведки Российской Федерации с 1997 года отказывается выдать бывшему разведчику-нелегалу Жирнову его собственный диплом об окончании давно расшифрованного шпионского вуза под предлогом опасности разглашения государственной тайны. Неординарная судебно-шпионская история получила широкий публичный резонанс в России и за рубежом.

Скандальное интервью Такера Карлсона с Путиным

Напомним, 8 февраля вышло интервью кремлевского диктатора Путина, которое провел американский журналист Такер Карлсон. В нем Путин изложил свое видение истории и заявил, что якобы РФ еще "не достигла целей" в войне против Украины.

Также в своем интервью американскому "журналисту" Владимир Путин оправдал действия нацистов, утверждая, что несговорчивость поляков по Гданьску спровоцировала начало Второй мировой войны. В Польше возмутились этими заявлениями, но отметили, что такие обвинения высказываются Россией не впервые.

Как сообщал Главред, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов считает интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону спецоперацией РФ. Он подчеркнул, что Путин - "геополитический сумасшедший", который рассказывает ерунду о международном праве и истории и решает, какой нации существовать или не существовать.

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