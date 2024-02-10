"Много лжи": Шольц на встрече с Байденом высмеял "бессмысленное" интервью Путина

Олаф Шольц подверг Владимира Путина жёсткой критике за его высказывания в интервью Такеру Карлсону.

https://glavred.info/world/mnogo-lzhi-sholc-na-vstreche-s-baydenom-vysmeyal-bessmyslennoe-intervyu-putina-10540652.html Ссылка скопирована

Олаф Шольц прокомментировал скандальное интервью Владимира Путина / Фото ua.depositphotos.com, сайт Кремля

В ходе встречи с президентом США Джо Байденом канцлер ФРГ Олаф Шольц дал оценку интервью диктатора Владимира Путина.

По мнению немецкого политика, интервью хозяина Кремля американцу Такеру Карлсону "бессмысленное". Об этом пишет издание Bild.

Как отметил немецкий канцлер, во время интервью российский диктатор говорил "много лжи об истории этой войны".

видео дня

Он также подчеркнул, что Путин заинтересован лишь в том, чтобы "получить кусок территории своих соседей" и назвал такое поведение "империализмом".

Вместе с тем немецкий политик считает, что единственной причиной того, что война РФ против Украины до сих пор продолжается, является "желание российского президента аннексировать части Украины".

"Общим посланием для него должно быть: "Наша помощь Украине не уменьшится", - подчеркнул Шольц.

Как уточняет Радио Свобода, Шольц подверг Путина жёсткой критике за его высказывания в интервью Карлсону.

Канцлер назвал разговор "смешным" и отметил, что российский президент "127 минут лишь издевался над тем, что на самом деле Россия учинила в Украине, и рассказывал абсолютно абсурдную историю о причинах этой войны".

Напомним, эксперт разнес скандальное интервью Путина. Такое интервью "продать американской публике вряд ли удастся", считает Александр Палий.

Ранее в ГУР разнесли новые бредни Путина насчет Украины. Интервью Владимира Путина - это информационно-психологическая спецоперация, уверен Андрей Юсов.

Напомним, накануне Путин дал интервью, в котором повторил заезженные нарративы российской пропаганды, включая те, что касаются войны в Украине.

Он обвинил Украину в нежелании вести переговоры, заявил, что Россия "не достигла целей" в войне против Украины, а также что РФ была "вынуждена взять Крым под свою защиту" в 2014 году.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.