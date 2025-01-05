Наталья Могилевская показала "секретное" прошлое знаменитых коллег

Могилевская побаловала поклонников редким кадром из личного архива.

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Наталья Могилевская новости - Наталья Могилевская показала свой Новый год начала 2000-ых / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Наталья Могилевская показала новогоднее фото из личного фотоархива

В кадре двадцатилетней давности оказались Зибров и Пономарев

Новогодние праздники многих настраивают на ностальгический лад. Устоять перед ним не смогла и украинская певица Наталья Могилевская.

Часть "каникул" она посвятила рассматриванию личных фотоархивов. Среди многочисленных снимков артистки оказался и весьма любопытный кадр, которым она поспешила поделиться с поклонниками.

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Так в своем блоге в Instagram Могилевская опубликовала забавный "компромат" сразу на двух известных украинских певцов - Павла Зиброва и Александра Пономарева. На фото, которое поклонники датировали началом двухтысячных, артисты позируют на фоне новогодней елочки.

Вероятно, снимок был сделан за кулисами праздничного концерта, ведь Зибров и Пономарев одеты в костюмы Деда Мороза - красный и синий. Между ними Могилевская-Снегурочка в голубой шубке и сверкающей диадеме.

Наталья Могилевская новости - Наталья Могилевская показала свой Новый год начала 2000-ых / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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