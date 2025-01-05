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Почему на самом деле Венгрия и Словакия зависимы от газа РФ: при чем здесь Украина

Юлия Закрепа
5 января 2025, 23:59
86
Почему россияне стремятся сохранить украинский транзитный маршрут импорта российского природного газа - детали в материале.
Почему на самом деле Венгрия и Словакия зависимы от газа РФ: при чем здесь Украина
Почему Венгрия и Словакия зависимы от газа РФ / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы Гончара:

  • Для РФ важен украинский транзитный маршрут импорта газа
  • Фицо больше всего стремится получить дешевый российский газ
  • Согласится ли Украина на продление транзита

В интервью Главреду президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар рассказал, почему Венгрия и Словакия настолько заинтересованы в российском газе.

"На самом деле серьезной проблемы нет - обе страны имеют достаточно технических возможностей для диверсификации поставок газа. Они соединены с соседними странами-членами ЕС с помощью систем интерконнекторов, имеют вместительные подземные хранилища газа, поэтому ни один энергетический кризис им не грозит", - добавил Гончар.

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Эксперт также добавил, что дело в другом - они стремятся сохранить украинский транзитный маршрут импорта российского природного газа.

"Именно этот маршрут и прямой импорт от "Газпрома" позволяет им получать газ по преференциальной цене, которую Кремль специально устанавливает для режимов Орбана и Фицо. Поэтому продолжается борьба за деньги, которые могут быть конвертированы в политическую поддержку и продолжение их политического долголетия", - пояснил Гончар.

Он также добавил, что Орбан недавно был переизбран на новый срок, поэтому его позиция более стабильна. У Фицо же ситуация сложнее, из-за чего он действует более агрессивно.

"В Словакии достаточно активно работает оппозиция, и Фицо стремится получить дешевый российский газ, чтобы показать своему электорату, что он эффективно заботится об интересах страны, в частности через обеспечение дешевых энергоресурсов", - отмечает эксперт.

Газопроводы из россии в Европу, газ, инфографика
Что известно о газопроводах из России в Европу / Инфографика: Главред

"Не исключено, что в 2025 году в Словакии могут быть инициированы досрочные парламентские выборы. Это может быть способом для Фицо одержать более убедительную победу. Для этого нужны популистские действия, которые уже успешно использовал Орбан в своей политической карьере - например, получая от России дешевые нефть и газ он накануне выборов проводил кампании по снижению тарифов или отказа от их повышения. И именно такие популистские действия на каждых последующих выборах приводили к успеху", - пояснил Гончар.

Гончар также считает, что Фицо хочет действовать по венгерской кальке. Вполне очевидно, что Кремль эксплуатирует это стремление к дешевым ресурсам.

"В то же время такой "дешевый" газ не является бесплатным и имеет свою политическую цену. Мы видим это, например, в готовности Фицо прибыть в Москву на празднование 80-летия "победы", когда ни один из европейских лидеров этого не планирует", - отметил он.

Эпопея со словацкими претензиями к Украине продолжается еще с мая. Позиция Словакии была неизменной - там ожидали, что Украина в конце концов согласится на продолжение транзита, но теперь они видят, что согласия нет.

"Более того, Украина занимает жесткую позицию, основываясь на объективных реалиях: 31 декабря истек срок действующего договора", - добавил Гончар.

Остановка транзита российского газа - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что с 1 января Украина официально прекратила транзит газа из России через свою территорию в страны Европейского Союза. Остановка транзита уже вызвала напряженность в отношениях Киева с Венгрией и Словакией, которые больше всего зависят от поставок российского газа.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал остановку транзита газа РФ через Украину. Он заявил, что такой шаг со стороны Украины заставит страны Европейского Союза страдать в будущем, в отличие от Российской Федерации. Премьер также отметил, что в 2025 году политика его правительства будет неизменной.

Михаил Гончар сообщил, что по РФ серьезно ударит остановка транзита газа. Теперь у "Газпрома" останется только один маршрут доставки газа в Европу - вторая нитка "Турецкого потока". Однако это направление поставок не является оптимальным, ведь основные потребители российского газа находятся не на юге.

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