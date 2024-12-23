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"Позорная политика": в МИД разнесли Фицо после его встречи с Путиным в Москве

Алексей Тесля
23 декабря 2024, 20:18
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Действия Роберта Фицо направлены на то, чтобы помогать РФ и дальше сохранять зависимость Европы, говорят в МИД.
Фицо
В МИД раскритиковали визит Роберта Фицо в РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Важно:

  • Россия в течение многих лет использует энергию как оружие
  • Вызывают недоумение попытки Фицо сохранить энергозависимость от РФ

Слабость, зависимость и недальновидность энергетической политики премьер-министра Словакии Роберта Фицо создают угрозу всей Европе, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Россия в течение многих лет использует энергию как оружие. Для Москвы это политический рычаг, инструмент унижения и угроз суверенным государствам, источник коррупции, зависимости и шантажа во взаимодействии с иностранными политиками", - говорится в заявлении на сайте МИД.

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Украинские дипломаты считают, что на этом фоне общеевропейским трендом является отказ от российских энергоносителей, увеличение энергетической независимости, диверсификация источников и, как следствие, увеличение энергетической безопасности для каждой европейской семьи и домохозяйства.

Кроме того, в ведомстве отметили, что недавним примером отказа от российского газа является Австрия, много лет не имевшая альтернатив поставке энергоресурсов из РФ, но "в конце концов нашедшая возможность отказаться от них благодаря мудрой и дальновидной политике правительства".

"На этом фоне вызывают недоумение упорные попытки главы словацкого правительства сохранить энергозависимость от Москвы вопреки политике ЕС и совместной работе европейских стран над диверсификацией энергоснабжения", - сказано в заявлении.

В МИД подчеркнули, что "в течение года его (Фицо – ред.) действия направлены на то, чтобы помогать России и дальше вытеснять с европейского рынка американский и другой газ, сохранять зависимость Европы и ослаблять наш континент".

"Это время можно было использовать для того, чтобы в координации с европейскими партнерами, в частности с соседями, решить все существующие проблемы и найти взаимоприемлемые решения. Украина неоднократно отмечала готовность рассмотреть соответствующие запросы со стороны Еврокомиссии, но премьер Словакии избрал другой курс", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, подчеркивается, что Украина платит самую высокую цену - цену человеческих жизней - за сдерживание российской агрессии и защиту европейских домов, включая словацкие, от российских убийц.

"Мы не примем позорной политики умиротворения, которая уже доказала свою ошибочность в прошлом веке. Словацкая сторона должна об этом помнить лучше других", - заявили в МИД.

Украина призывает всех европейских партнеров совместно работать над снижением зависимости от российских энергоносителей и укреплением энергетической безопасности Европы.

Ранее в Литве и Чехии резко высказались о поездке Фицо в Москву. Встреча Роберта Фицо с Путиным вызвала критику со стороны президента Литвы и министра иностранных дел Чехии.

Как сообщал Главред, Зеленский отреагировал на встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо с Владимиром Путиным и сказал, что помощь Путину является аморальной. Он отметил, что Фицо и Путин не делали совместных заявлений и не отвечали на вопросы СМИ, поскольку "боятся реакции общественности".

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Кто такой Роберт Фицо

Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия.

В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.

Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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