РФ разрабатывает новую систему для ведения боевых действий: в ISW раскрыли важные детали

В России не ввели официальную программу "Глаз/Гроза" в достаточно широком масштабе.

https://glavred.info/world/rf-rozroblyaye-novu-sistemu-dlya-vedennya-boyovih-diy-v-isw-rozkrili-vazhlivi-detali-10627520.html Ссылка скопирована

РФ разрабатывает новую систему для координации боевых действий / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Главное из материала:

Система РФ может обеспечивать командование и управление на передовой

Что известно о системе для координации боевых действий "Глаз/Гроза"

Аналитики Института изучения войны рассказали об одной из разработок страны-агрессора России. Оккупанты продолжают разрабатывать оружие и средства для ведения войны.

В России продолжают поддержку программного комплекса координации разведывательных и ударных подразделений "Глаз/Гроза", однако российские войска используют другие спецсистемы связи, говорится в материале ISW.

видео дня

Российский пропагандистский телеканал показал сюжет, где показали, как российские солдаты в Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге учатся работать с программным обеспечением для координации боевых действий "Глаз/Гроза".

Эта российская система должна обеспечивать организованное командование и управление для российских подразделений на передовой.

Вместо этого аналитики располагают информацией, что российские войска в дальнейшем в значительной степени полагаются на специальные системы связи для координации боевых действий в Украине через приложения для обмена сообщениями в социальных сетях.

В частности, это означает, что в России не ввели официальную программу "Глаз/Гроза" в достаточно широком масштабе, чтобы российские военные могли пользоваться ею непосредственно на фронте.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что 3 января РФ атаковала Украину более 90 дронами с трех направлений. В результате российской дроновой атаки зафиксировано несколько попаданий ударных БпЛА по частным предприятиям и многоквартирным домам в Донецкой и Черниговской областях.

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил, где РФ готовит плацдармы для наступления. Российские оккупанты не отказываются от своих захватнических планов, поэтому будут пытаться выйти на административные границы Донецкой области - существует как минимум три потенциальных плацдарма.

В АТЕШ раскрыли "способ выживания" оккупантов под Херсоном. Российские оккупанты сознательно прибегают к саботажу, чтобы избежать участия в боевых действиях. Это создает серьезные проблемы для планов российского командования, в частности по использованию лодок для форсирования Днепра.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред