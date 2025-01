РФ разрабатывает новую систему для ведения боевых действий: в ISW раскрыли важные детали

Главное из материала:

Аналитики Института изучения войны рассказали об одной из разработок страны-агрессора России. Оккупанты продолжают разрабатывать оружие и средства для ведения войны.

В России продолжают поддержку программного комплекса координации разведывательных и ударных подразделений "Глаз/Гроза", однако российские войска используют другие спецсистемы связи, говорится в материале ISW.

Российский пропагандистский телеканал показал сюжет, где показали, как российские солдаты в Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге учатся работать с программным обеспечением для координации боевых действий "Глаз/Гроза".

Эта российская система должна обеспечивать организованное командование и управление для российских подразделений на передовой.

Вместо этого аналитики располагают информацией, что российские войска в дальнейшем в значительной степени полагаются на специальные системы связи для координации боевых действий в Украине через приложения для обмена сообщениями в социальных сетях.

В частности, это означает, что в России не ввели официальную программу "Глаз/Гроза" в достаточно широком масштабе, чтобы российские военные могли пользоваться ею непосредственно на фронте.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.