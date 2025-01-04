'Силы не соразмерны': Бессмертный сказал, какие месседжи Путин посылает Трампу

Россия обстреливает Украину каждый день, даже в Новый год и Рождество. Путин таким образом, в частности, посылает месседжи Трампу.

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Бессмертный сказал, какие месседжи Путин посылает Трампу/ Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Основные тезисы Бессмертного:

Ежедневно обстреливая Украину, Путин, в частности, отправляет месседжи Трампу

Путин хочет показать Трампу, что не боится его

Однако Трамп не будет опускаться до того уровня, чтобы реагировать на такие "месседжи"

Российский диктатор Владимир Путин, продолжая каждый день обстреливать Украину, даже в Новый год и Рождество, возможно, пытается показать избранному президенту США Дональду Трампу, что не боится его. Однако Трамп не будет опускаться до такого уровня, чтобы реагировать на такие месседжи.

Трамп понимает, что сила США не соизмерима с силой страны-агрессора РФ с военной точки зрения. Такое мнение высказал украинский политик и дипломат Роман Бессмертный, сообщает OBOZ.UA.

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При этом Бессмертный отметил, что ключевым мотивом поведения Трампа являются деньги. Он стремится сделать Америку богатой, и себя также.

Дипломат также подчеркнул, что люди, которые живут в демократической стране, не могут понять поведение Путина, потому что он является психопатом и параноиком.

"Что касается определенных месседжей Трампу, то силы слишком не соизмеримы с точки зрения военно-технического уровня. США на порядок выше, это демонстрирует даже эта война. Обратите внимание, Украине поставляется оборудование периода производства 80-х, 70-х годов, разработки 60-х годов. Причина понятна - за этим стоит так называемая капельная помощь, которая исходит из доктрины регулируемой эскалации. Поэтому в этом отношении вряд ли даже в мыслях Дональд Трамп опускается до этого уровня", - отметил Бессмертный.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что РФ готовит плацдармы для наступления - эксперт предупредил об опасности для области. Армия РФ может создать целых три плацдарма для будущего наступления.

Также ранее сообщалось, что первые истребители Mirage 2000-5F уже могут быть в Украине - в СМИ раскрыли детали. Французские истребители Mirage 2000-5F модернизировали, чтобы они могли запускать крылатые ракеты SCALP-EG и Storm Shadow.

Как ранее сообщал Главред, в СНБО рассказали о планах Путина и отметили, что Россия не планирует заканчивать войну в 2025. Принудить Путина к переговорам можно только через силу и те страны, которые поддерживают действия РФ.

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