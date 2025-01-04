Полный крах путинской стратегии: Михаил Гончар - об остановке транзита газа

У "Газпрома" останется только один маршрут доставки газа в Европу - вторая нитка "Турецкого потока".

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Россия сама приложила усилия, чтобы маршруты транзита газа не работали - Гончар / Коллаж Главред

1 января 2025 года Украина официально прекратила транзит российского газа по своей территории, ссылаясь на угрозу национальной безопасности.

Несмотря на то, что в Еврокомиссии назвали такой шаг Украины "ожидаемым", премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность последствиями этого шага для Европейского Союза. Он отметил, что прекращение транзита якобы будет иметь серьезные последствия для всех стран ЕС, но не для России. В то же время Россия прекратила поставки газа в Приднестровье с 1 января 2025 года, якобы ссылаясь на долги за газ со стороны Молдовы, что может быть реакцией на действия Украины.

В интервью Главреду президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар рассказал, какие последствия будет иметь прекращение поставок газа для РФ, и действительно ли Европа настолько зависима от российских энергоресурсов.

Почему Венгрия и Словакия настолько заинтересованы в российском газе? Действительно ли остановка транзита является большой проблемой для них?

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На самом деле серьезной проблемы нет - обе страны имеют достаточно технических возможностей для диверсификации поставок газа. Они соединены с соседними странами-членами ЕС с помощью систем интерконнекторов, имеют вместительные подземные хранилища газа, поэтому никакой энергетический кризис им не угрожает.

Другое дело - они стремятся сохранить украинский транзитный маршрут импорта российского природного газа. Именно этот маршрут и прямой импорт от "Газпрома" позволяет им получать газ по преференциальной цене, которую Кремль специально устанавливает для таких режимов Орбана и Фицо. Поэтому продолжается борьба за деньги, которые могут быть конвертированы в политическую поддержку и продолжение их политического долголетия.

Орбан, по сути, недавно был переизбран на новый срок, поэтому его позиция более стабильна. У Фицо же ситуация сложнее, из-за чего он действует более агрессивно. В Словакии достаточно активно работает оппозиция, и Фицо стремится получить дешевый российский газ, чтобы показать своему электорату, что он эффективно заботится об интересах страны, в частности через обеспечение дешевых энергоресурсов.

Фицо стремится получить дешевый российский газ, чтобы показать своему электорату, что он эффективно заботится об интересах страны - Гончар / УНИАН

Не исключено, что в 2025 году в Словакии могут быть инициированы досрочные парламентские выборы. Это может быть способом для Фицо одержать более убедительную победу. Для этого нужны популистские действия, которые уже успешно использовал Орбан в своей политической карьере - например, получая от России дешевые нефть и газ он накануне выборов проводил кампании по снижению тарифов или отказа от их повышения. И именно такие популистские действия на каждых последующих выборах приводили к успеху.

Фицо тоже хочет действовать по венгерской кальке. Совершенно очевидно, что Кремль эксплуатирует это стремление к дешевым ресурсам. В то же время такой "дешевый" газ не является бесплатным и имеет свою политическую цену. Мы видим это, например, в готовности Фицо прибыть в Москву на празднование 80-летия "победы", когда ни один из европейских лидеров этого не планирует.

А ведь эпопея со словацкими претензиями к Украине продолжается еще с мая. Позиция Словакии была неизменной - там ожидали, что Украина в конце концов согласится на продолжение транзита, но теперь они видят, что согласия нет. Более того, Украина занимает жесткую позицию, основываясь на объективных реалиях: 31 декабря истек срок действующего договора.

Насколько серьезны заявления Словакии о возможной остановке поставок электроэнергии, которые звучали от Фицо, якобы в ответ на действия Украины?

Это не входит в его компетенцию или возможности. У него нет рычагов, чтобы просто взять и осуществить такое решение.

Словацкая энергосистема, как и украинская, работает в рамках европейской энергетической сети ENTSO-E. Поэтому любые односторонние действия правительства Словакии, направленные на вмешательство в работу электроэнергетического рынка, просто априори невозможны.

Можно представить, что Фицо, как "добрый ученик" россиян, может имитировать "аварию", из-за чего физически нельзя будет передать электроэнергию в Украину. Это может быть представлено как техническая проблема, из-за которой невозможно передать достаточно электроэнергии в Украину. Например, "поломка", для устранения которой требуется длительное время.

Но такие действия только навредят Словакии, поскольку вызовут жесткую реакцию со стороны ЕС, в частности Брюсселя.

Для нас это не будет серьезной проблемой, поскольку поставки со словацкого направления не являются поставками исключительно от словацких трейдеров. Там работают европейские трейдеры. Мы получаем оттуда около 15-20% энергоресурсов, не более. Остальное поступает из других стран ЕС, в частности из Венгрии, которая фактически лидирует по объемам поставок.

Орбан, при всей его пророссийской позиции, никогда не использовал шантаж с отключением электроэнергии или других ресурсов. Ему, вероятно, объяснили, что так это не работает, потому что это создает проблемы для самого венгерского бизнеса. Фицо, наверное, также "объясняли", но, похоже, он не до конца это понял. Думаю, ему еще раз доступно объяснят, и эти угрозы останутся лишь словами.

Но даже если представить себе, что такие угрозы будут реализованы, стоит обратить внимание на заявления Варшавы. Наши польские партнеры сообщили, что готовы увеличить объемы поставок в Украину. Поэтому к этому следует относиться спокойно и действовать по плану. Мы не должны содействовать агрессору в его войне против нас, поскольку транзит обеспечивает экспортные поступления России от продажи газа в Центральную Европу, тем самым частично финансируя войну. Хотя доходы от экспорта российского газа уже не такие большие, как раньше, они все еще играют роль в финансировании агрессии против Украины.

нефтепровод "Дружба" / Инфографика Главред

Кстати, насколько существенным будет этот удар по России, ее нефтегазовой структуре, даже в тех объемах, которые остались?

Это будет означать потерю около 6-6,5 млрд долларов дохода РФ в годовом измерении. С одной стороны, может показаться, что это не такая большая сумма, но это важно с точки зрения того, что эти средства уже не попадут в Россию. Более того, это еще больше ухудшит финансовое положение "Газпрома".

По сути, у "Газпрома" останется только один маршрут доставки газа в Европу - вторая нитка "Турецкого потока". Однако это направление поставок не является оптимальным, ведь основные потребители российского газа находятся не на юге Европы, не в центральных регионах, а в западных, в частности в Германии.

Гипотетически есть другие технические варианты, например газопровод "Ямал-Европа" через Беларусь и Польшу или вторая нитка "Северного потока-2". Но ни Польша, ни Германия не планируют открывать эти маршруты для России. Тем более, что сама Россия приложила усилия, чтобы эти маршруты не работали еще в 2021-2022 годах, когда "Газпром" осушал европейский рынок и способствовал росту цен на газ.

Поэтому фактически оставались два маршрута: через Украину и "Турецкий поток". Сейчас украинский маршрут закрывается, и остается только "Турецкий поток". Но это совсем не то, на что рассчитывал Кремль. Первая нитка "Турецкого потока" обеспечивает поставки газа в Турцию. Вторая нитка идет в Болгарию, затем превращается в "Балканский поток", который обслуживает Сербию и Венгрию. Ее пропускная способность - чуть менее 16 млрд кубометров газа в год.

Остановка транзита газа через Украину возвращает "Газпром" на уровень, который был характерен для советского периода начала 1970-х годов - Гончар / @ukrtransnafta

Для сравнения: в 2019 году, который был пиковым годом экспорта российского газа в страны Европейского Союза, объем поставок достиг 156 млрд кубометров. Теперь этот объем уменьшится в 10 раз. Это возвращает "Газпром" на уровень, который был характерен для советского периода начала 1970-х годов, когда только начинались первые поставки газа в Западную Европу в 1968 году.

Таким образом, это означает полный крах путинской стратегии расширения газового экспорта из РФ в Европу. Все, что имеет начало, имеет и свой конец.

Возможна ли ситуация, когда Турция так же перекроет даже эти 16 миллиардов кубометров со своей стороны, учитывая ситуацию, которая сейчас развивается между Россией и Азербайджаном? Поскольку Турция является одним из ключевых партнеров Азербайджана.

На самом деле, Турция использует Россию для получения собственных преференций. Поэтому маловероятно, что она перекроет "Турецкий поток". Этот газопровод называется "турецкий", но фактически это российский газопровод. Никто его перекрывать не будет, если только Россия не совершит какого-то прямого акта агрессии против Турции. В таком случае гипотетически это может произойти.

На данный момент Турция просто зарабатывает на войне - как на России, так и на Украине. Поэтому вряд ли она будет готова настолько солидаризироваться с Азербайджаном в контексте инцидента с уничтожением российской ПВО азербайджанского самолета. Тем более, что Турция никоим образом не присоединилась к санкциям Европейского Союза в отношении поставок газа. В ЕС также нет полноценных санкций, которые бы ограничивали поставки российского газа. Санкции касаются только нефти, но по газу до сих пор нет единого решения. Сейчас обсуждения продолжаются, но четкого плана внедрения газовых санкций пока не вырисовывается.

Мы видим определенные ответные действия со стороны России по остановке поставок газа в Приднестровье и в целом в Молдову. Насколько эти события связаны с остановкой транзита через Украину? И какие последствия это может иметь для Молдовы, Украины и самой России?

На самом деле, серьезных последствий ожидать не стоит - апокалиптические прогнозы сильно преувеличены. Во-первых, правобережная часть Молдовы имеет газоснабжение. Еще в 2019 году, когда существовала угроза прекращения транзита через Украину из-за необходимости заключения нового договора между "Нафтогазом" и "Газпромом", Молдова подготовилась к возможным перебоям. Правобережье потребляет значительно меньше газа, чем левобережная часть вместе с Приднестровьем.

По левобережью, включая Приднестровье, ситуация другая. Кремль фактически наказывает своего же вассала - приднестровский режим. Потому что основное потребление газа приходится именно на эту территорию - около 2 миллиардов кубометров в год, тогда как правобережье потребляет около 1 миллиарда.

Это, по сути, является актом газовой войны против Молдовы. Этот шаг имеет четкую политическую цель: способствовать смене режима в стране, то есть фактически поспособствовать свержению действующей власти. Если это не удастся, то остается действующий договор между "Газпромом" и "Молдовагазом", который "Газпром" официально не расторг.

Кстати, "Газпром" до сих пор доминирует на молдавском энергетическом рынке. Если прямой транзит через Украину станет невозможным, "Газпром" может обеспечить поставки газа для "Молдовагаза" через вторую нитку "Турецкого потока". Газ можно будет подать в Молдову реверсом через Болгарию и Румынию, включая Приднестровье.

Хотя этот маршрут длиннее и сложнее, технически его реализовать можно без серьезных проблем. Однако такие действия - это шантаж со стороны Кремля. Россия пытается вызвать недовольство среди граждан Молдовы, демонстрируя якобы неспособность действующего правительства и президента Майи Санду предотвратить энергетический кризис, вызванный отказом Украины продолжать транзит. Кремль пытается убедить население Молдовы, что только тесные связи с Россией могут обеспечить энергетическую стабильность. Мол, в противном случае вы получите дорогой газ, электроэнергию, которая будет производиться из этого дорогого газа.

Я не исключаю, что Кремль рассчитывает на определенный сценарий, в котором Украина станет "виноватой" в проблемах. Правительство Молдовы, разумеется, не пойдет на уступки "Газпрому" и не признает так называемый долг, который оценивается в 700 миллионов долларов. На самом деле такого долга не существует. Ранее "Газпром" называл даже большие суммы - в пределах 5-7 миллиардов долларов. Есть определенная текущая текущая задолженность, однако международные организации определили, что реальная задолженность составляет лишь несколько миллионов.

Соответственно, власть Майи Санду не может признать этого долга, особенно потому, что он не соответствует действительности. Но есть вероятность, что какая-то делегация из нынешних оппозиционеров или пророссийских сил, возможно, даже с участием башкана Гагаузии, отправится с "челобитной" в Кремль. Они могут просить о возобновлении поставок газа в Молдову, даже через "кривую" схему, аргументируя это необходимостью спасти молдавский народ от энергетического кризиса и "неадекватной политики" действующего правительства. Этот сценарий может быть использован для политического шоу, чтобы показать, кто якобы заботится о народе.

Это напоминает ситуацию, когда Медведчук с Бойко ездили в Москву договариваться о поставках газа в Украину перед 2019 годом. Тогда завершался срок действия десятилетнего соглашения 2009 года, и должно было быть подписано новое соглашение. Такой трюк может повториться и сейчас.

Правительство Молдовы и власть в целом недостаточно активно действовали, надеясь, что транзит через Украину сохранится. Почему они так считали - непонятно. Теперь ситуация заставила их объявить чрезвычайное положение в энергетике.

Основные проблемы возникнут на левом берегу Днестра. Там все еще преимущественно используют дрова для отопления, поэтому разговоры о "замерзании" немного преувеличены.

Наибольшие трудности возникнут в промышленном секторе левобережья. Основными потребителями газа и электроэнергии являются такие предприятия, как "Молдавская ГРЭС", Молдавский металлургический комбинат, "Дубоссарский цементный завод" и другие крупные производства.

В общем, Приднестровье стало заложником кремлевских игр. То, что этот регион верно служит Москве, вовсе не означает, что его будут пожизненно поддерживать. Как показывает пример отношения России к Армении во время армяно-азербайджанской войны или к сирийскому режиму, Кремль действует исключительно в собственных интересах.

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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