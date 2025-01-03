Продавать и покупать подержанные авто в Украине будем по новому: что изменилось

Вы узнаете:
- Какие правила изменились
- Для чего это было сделано
Президент Владимир Зеленский 3 января подписал закон, который предусматривает упрощение и дерегулирование рынка торговли подержанными автомобилями.
В документе говорится, что продавцы подержанных авто и их частей освобождаются от обязанности:
- перерегистрировать на себя подержанные транспортные средства;
- подавать в сервисные центры МВД документы с отметкой соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки о постановке на воинский учет (снятие с воинского учета) бывших в употреблении транспортных средств.
Отмечается, что закон станет залогом для вывода из тени рынка и ликвидации схем, из-за которых бюджет недополучает налоги.
Ранее мы писали, что Главред решил разобраться, почему не стоит игнорировать мигающую желтую лампочку на панели авто. Современные автомобили умеют предупреждать водителей о наличии технических неисправностей и других проблем, требующих внимания. В частности, иногда специальные индикаторы на приборной панели сообщают о наличии опасной поломки.
Также мы писали, что как остановить запотевание окон авто. Одной из самых неприятных проблем автомобилистов является запотевание окон в автомобиле зимой. Однако простое средство, которое есть дома у многих людей, может помочь сделать так, чтобы не потели окна в машине.
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