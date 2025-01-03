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Продавать и покупать подержанные авто в Украине будем по новому: что изменилось

Сергей Кущ
3 января 2025, 20:53
552
Отмечается, что закон станет залогом для вывода из тени рынка и ликвидации схем.
В Украине продавать и покупать подержанные авто будет по новому
В Украине продавать и покупать подержанные авто будет по новому / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Какие правила изменились
  • Для чего это было сделано

Президент Владимир Зеленский 3 января подписал закон, который предусматривает упрощение и дерегулирование рынка торговли подержанными автомобилями.

В документе говорится, что продавцы подержанных авто и их частей освобождаются от обязанности:

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  • перерегистрировать на себя подержанные транспортные средства;
  • подавать в сервисные центры МВД документы с отметкой соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки о постановке на воинский учет (снятие с воинского учета) бывших в употреблении транспортных средств.

Отмечается, что закон станет залогом для вывода из тени рынка и ликвидации схем, из-за которых бюджет недополучает налоги.

Ранее мы писали, что Главред решил разобраться, почему не стоит игнорировать мигающую желтую лампочку на панели авто. Современные автомобили умеют предупреждать водителей о наличии технических неисправностей и других проблем, требующих внимания. В частности, иногда специальные индикаторы на приборной панели сообщают о наличии опасной поломки.

Также мы писали, что как остановить запотевание окон авто. Одной из самых неприятных проблем автомобилистов является запотевание окон в автомобиле зимой. Однако простое средство, которое есть дома у многих людей, может помочь сделать так, чтобы не потели окна в машине.

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