США готовят новую военную помощь Украине: в Белом доме раскрыли подробности

Кирби отметил, что США продолжат оказывать Украине поддержку в сфере безопасности до конца срока Джо Байдена.

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США готовятся объявить о новой помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Вкратце:

В ближайшие дни США объявят новый пакет помощи Украине в ближайшие дни

Заседание в формате "Рамштайн" может состояться до 20 января

В ближайшие дни Белый дом объявит о новом пакете помощи для Украины. Следующее заседание в формате "Рамштайн" может состояться еще до 20 января. Об этом на брифинге 3 января заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, пишет "Голос Америки".

Кирби также напомнил, что несколько дней назад США выделили Украине новые пакеты военной помощи через программу USAI и президентские полномочия.

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"Я думаю, в ближайшие дни вы также можете ожидать дополнительных объявлений о выделении помощи Украине в сфере безопасности", - подчеркнул советник Белого дома.

По его словам, следующее заседание в формате "Рамштайн" может состояться еще во время президентства Джо Байдена и до инаугурации 20 января избранного президента США Дональда Трампа.

Помощь Украине от США - последние новости

Напомним, 28 декабря в СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена на днях объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму $1,25 млрд. Пакет включает боеприпасы, ракеты Stinger, артиллерийские снаряды и средства для противовоздушной обороны HAWK.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил 29 декабря 2024 года, что Соединенные Штаты готовят важное решение в поддержку Украины. По его словам, это будет значительный пакет поддержки для украинских воинов, что будет способствовать стабилизации ситуации на фронте и сохранению жизней солдат.

Как сообщал Главред, 30 декабря прошлого года президент США Джозеф Байден объявил о выделении Украине помощи на $2,5 млрд. Пакет включает артиллерийские снаряды, ракеты и бронетехнику.

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Кто такой Джон Кирби Джон Кирби - контр-адмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресс-секретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия.

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