США готовят новую военную помощь Украине: в Белом доме раскрыли подробности

Вкратце:
- В ближайшие дни США объявят новый пакет помощи Украине в ближайшие дни
- Заседание в формате "Рамштайн" может состояться до 20 января
В ближайшие дни Белый дом объявит о новом пакете помощи для Украины. Следующее заседание в формате "Рамштайн" может состояться еще до 20 января. Об этом на брифинге 3 января заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, пишет "Голос Америки".
Кирби также напомнил, что несколько дней назад США выделили Украине новые пакеты военной помощи через программу USAI и президентские полномочия.
"Я думаю, в ближайшие дни вы также можете ожидать дополнительных объявлений о выделении помощи Украине в сфере безопасности", - подчеркнул советник Белого дома.
По его словам, следующее заседание в формате "Рамштайн" может состояться еще во время президентства Джо Байдена и до инаугурации 20 января избранного президента США Дональда Трампа.
Помощь Украине от США - последние новости
Напомним, 28 декабря в СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена на днях объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму $1,25 млрд. Пакет включает боеприпасы, ракеты Stinger, артиллерийские снаряды и средства для противовоздушной обороны HAWK.
Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил 29 декабря 2024 года, что Соединенные Штаты готовят важное решение в поддержку Украины. По его словам, это будет значительный пакет поддержки для украинских воинов, что будет способствовать стабилизации ситуации на фронте и сохранению жизней солдат.
Как сообщал Главред, 30 декабря прошлого года президент США Джозеф Байден объявил о выделении Украине помощи на $2,5 млрд. Пакет включает артиллерийские снаряды, ракеты и бронетехнику.
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Кто такой Джон Кирби
Джон Кирби - контр-адмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресс-секретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия.
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