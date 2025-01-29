Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Дроны ГУР уничтожили важный для Путина завод: стали известны потери для России

Юлия Закрепа
29 января 2025, 17:50
323
В ночь на 29 января стало известно о мощном пожаре в Нижегородской области России.
Дроны ГУР уничтожили важный для Путина завод: стали известны потери для России
Украина атаковала важные объекты РФ / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: видео

Главные тезисы Лакийчука:

  • 29 января произошел мощный пожар в России из-за атаки дронов
  • Силы обороны повредили важную компанию, которая является кормушкой Путина

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал, что дроны ГУР не прекращают атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Оккупанты из-за этого несут значительные финансовые потери, однако есть и другие проблемы, из-за которых им следует беспокоиться.

Силы обороны действуют стратегически, уничтожая российские склады с горюче-смазочными материалами и базы, которые их обеспечивают. Украинские дроны атакуют одни из крупнейших производственных комбинатов нефтепереработки России.

видео дня

В ночь на 29 января 2025 года стало известно о мощном пожаре в Нижегородской области России. Там у оккупантов есть нефтеперерабатывающий завод. По словам Павла Лакийчука, он принадлежит компании "Лукойл", передает 24 канал.

"Эта компания является кормушкой Путина, это одно из ведущих предприятий по производству компонентов ракетного топлива", - сказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики.

Он отметил, что Украина против российского энергетического сектора вводит собственные действенные санкции.

Атаки украинскими дронами больно бьют по российской армии, в частности по возможностям вести наступательные действия.

"Без горючего на фронте никак. Даже штурмовые действия требуют если не танков, то хотя бы "Лады Калины", - добавил Павел Лакийчук.

Украинские ракеты, ракета, паляница инфографика
Что известно о ракетах украинского производства / Инфографика: Главред

Взрывы в России - атака ВСУ

Напомним, как ранее сообщал Главред, что пороховой завод в Казани разрывают взрывы после атаки БпЛА. По словам жителей российского города, взрывы начали раздаваться с момента утренней атаки БПЛА. В то же время руководство предприятия утверждает, что взрывы являются частью плановых испытаний.

29 января РФ оказалась под массированной атакой БПЛА. В сети начали появляться видео пожара, который, по предварительной информации, возник на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл - Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово.

В ГУР объяснили "таинственные" взрывы в РФ. Украинские дроны способны бить по целям на расстоянии до 2 тысяч километров. А различные взрывы на территории страны-агрессора России происходят на военных объектах и объектах связанные с "оборонкой" РФ.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине взрыв в России бавовна в России
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Причина якобы в Фицо: Словакия вызвала посла Украины

Причина якобы в Фицо: Словакия вызвала посла Украины

19:53Политика
В Украине ударит "минусовая" погода: синоптики назвали дату

В Украине ударит "минусовая" погода: синоптики назвали дату

19:46Синоптик
Бои продолжаются: в ВСУ сделали заявление о ситуации в Великой Новоселке

Бои продолжаются: в ВСУ сделали заявление о ситуации в Великой Новоселке

18:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Кто победит в войне: новый китайский ИИ дал четкий прогноз - детали

Кто победит в войне: новый китайский ИИ дал четкий прогноз - детали

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась мощная магнитная буря

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась мощная магнитная буря

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Орбакайте и Киркоров объединились в США - что произошло

Орбакайте и Киркоров объединились в США - что произошло

Киев атаковали дроны РФ: обломки БПЛА упали возле метро

Киев атаковали дроны РФ: обломки БПЛА упали возле метро

Последние новости

20:07

Высокий риск: в NASA назвали дату возможного столкновения астероида с Землей

19:53

Причина якобы в Фицо: Словакия вызвала посла Украины

19:50

"Советую всем в жизни найти": Салем прокомментировал роман с известной певицей

19:46

В Украине ударит "минусовая" погода: синоптики назвали дату

19:21

Варить картошку не нужно: шеф-повар поделился уникальным рецептом пюре

Украину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасностиУкраину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасности
19:17

Ученые призвали не мыть посуду губками: в чем причина и какая альтернатива

19:10

Получится выдать крах Трампа за победу?мнение

19:09

У РФ серьезные проблемы: эксперт объяснил, почему стало меньше ударов по Украине

19:02

Россияне пошли на штурм в Херсонской области: командир рассказал детали

Реклама
18:57

Жены Виктора Павлика "поцапались" в Сети - что произошло

18:53

Бои продолжаются: в ВСУ сделали заявление о ситуации в Великой Новоселке

18:29

Берем мясо, газированную воду и готовим бомбический ужин - блюдо просто "вау"Видео

18:27

В Украине арестовали активы российского олигарха на 2,11 млрд гривен

18:17

"Женское счастье" шикарно зацветет: 3 продукта, которыми можно удобрить спатифиллум

18:15

Слив информации детективом НАБУ окончательно дискредитировал Бюро - эксперт

18:05

Более 20 взрывов и эвакуация: Силы обороны поразили НПС и ракетный арсенал РФ - СМИ

17:50

Дроны ГУР уничтожили важный для Путина завод: стали известны потери для России

17:44

Счастье будет бить ключом: 5 знаков зодиака, которым повезет в 2025 году

17:36

"Зажаты со всех сторон": ВСУ загнали оккупантов в ловушку на важном направлении

17:33

Путин может потерять военные базы в Сирии: в Bloomberg раскрыли последствия для РФ

Реклама
17:31

Оккупанты совершили бессмысленный прорыв: линия фронта сократилась - Лакийчук

17:15

"Путин есть Путин": в ОП ответили диктатору на слова о "спонсорстве" Украины

17:11

На дорогах появился новый знак: что означает "песчаный цветок"

16:51

Одно условие может все изменить: сколько РФ еще может вести войну против Украины

16:34

Украину ждет первая официальная встреча с командой Трампа: СМИ узнали дату и место

16:25

Смогут ли россияне пойти дальше захвеченной Великой Новоселки: прогноз военного

16:20

Все имущество сына Порошенко было арестовано из-за неуплаты штрафа за уклонение от армии - эксперт

16:18

Женщина нашла в 250-летнем доме жуткую находку: что скрывалось под поломВидео

16:16

В Украине допускают прекращение огня, но при одном условии – CBS News

15:57

"Угроза существованию Украины": Буданов дал неожиданный ответ на слухиВидео

15:56

Почему нельзя облизывать нож: какой опасности можно себя подвергнуть

15:53

"Самый большой страх Путина": Зеленский раскрыл детали мирного соглашения с РФ

15:50

Стукнет мороз: названа дата резкого похолодания в Украине

15:20

Топ-чиновника КГГА разоблачили на фейковой инвалидности ради брони

15:18

Не спешите выбрасывать: три пищевых отхода заменят дорогие чистящие средства

14:59

Никитюк впервые после слухов о беременности показалась в полный рост: "Сияю"

14:55

Франция и Британия способны отправить войска в Украину, но есть нюанс - Уолш

14:53

"Мир в обмен на территории": Зеленский назвал условие Украины

14:43

Гороскоп на февраль 2025: Скорпионам - любовь, Девам - прорыв

14:30

Удар ВСУ по нефтебазе бомбардировщиков РФ: разведка Британии показала последствия

Реклама
14:20

Будут цвести с весны до осени: какие цветы посадить, чтобы иметь роскошную клумбу

14:17

"Кровь войны": эксперт раскрыл прогноз "адских санкций" против РФ

13:48

Оккупанты сдаются в плен с радостью: ситуация возле Покровска изменилась - ВСУ

13:38

Нацотбор на "Евровидение-2025": названы имена ведущих конкурса

13:29

Татьяна Лазарева сообщила о пополнении в семьи

13:27

Сырский сделал заявление о назначении Драпатого и назвал главные задачи

13:23

Дроны взорвали арсенал ГРАУ и воинскую часть в РФ: в Сети раскрыли детали

12:59

РФ уменьшила штурмы на Покровском направлении: военный назвал неожиданные причины

12:52

Зеленский поддержал позицию Трампа по Путину и переговорам - Fox News

12:45

"Трудности для РФ": саудовская нефть может заместить российскую – эксперт

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять