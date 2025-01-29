Дроны ГУР уничтожили важный для Путина завод: стали известны потери для России

В ночь на 29 января стало известно о мощном пожаре в Нижегородской области России.

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Украина атаковала важные объекты РФ / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: видео

Главные тезисы Лакийчука:

29 января произошел мощный пожар в России из-за атаки дронов

Силы обороны повредили важную компанию, которая является кормушкой Путина

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал, что дроны ГУР не прекращают атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Оккупанты из-за этого несут значительные финансовые потери, однако есть и другие проблемы, из-за которых им следует беспокоиться.

Силы обороны действуют стратегически, уничтожая российские склады с горюче-смазочными материалами и базы, которые их обеспечивают. Украинские дроны атакуют одни из крупнейших производственных комбинатов нефтепереработки России.

видео дня

В ночь на 29 января 2025 года стало известно о мощном пожаре в Нижегородской области России. Там у оккупантов есть нефтеперерабатывающий завод. По словам Павла Лакийчука, он принадлежит компании "Лукойл", передает 24 канал.

"Эта компания является кормушкой Путина, это одно из ведущих предприятий по производству компонентов ракетного топлива", - сказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики.

Он отметил, что Украина против российского энергетического сектора вводит собственные действенные санкции.

Атаки украинскими дронами больно бьют по российской армии, в частности по возможностям вести наступательные действия.

"Без горючего на фронте никак. Даже штурмовые действия требуют если не танков, то хотя бы "Лады Калины", - добавил Павел Лакийчук.

Что известно о ракетах украинского производства / Инфографика: Главред

Взрывы в России - атака ВСУ

Напомним, как ранее сообщал Главред, что пороховой завод в Казани разрывают взрывы после атаки БпЛА. По словам жителей российского города, взрывы начали раздаваться с момента утренней атаки БПЛА. В то же время руководство предприятия утверждает, что взрывы являются частью плановых испытаний.

29 января РФ оказалась под массированной атакой БПЛА. В сети начали появляться видео пожара, который, по предварительной информации, возник на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл - Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово.

В ГУР объяснили "таинственные" взрывы в РФ. Украинские дроны способны бить по целям на расстоянии до 2 тысяч километров. А различные взрывы на территории страны-агрессора России происходят на военных объектах и объектах связанные с "оборонкой" РФ.

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