Дроны ГУР уничтожили важный для Путина завод: стали известны потери для России

Главные тезисы Лакийчука:
- 29 января произошел мощный пожар в России из-за атаки дронов
- Силы обороны повредили важную компанию, которая является кормушкой Путина
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал, что дроны ГУР не прекращают атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Оккупанты из-за этого несут значительные финансовые потери, однако есть и другие проблемы, из-за которых им следует беспокоиться.
Силы обороны действуют стратегически, уничтожая российские склады с горюче-смазочными материалами и базы, которые их обеспечивают. Украинские дроны атакуют одни из крупнейших производственных комбинатов нефтепереработки России.
В ночь на 29 января 2025 года стало известно о мощном пожаре в Нижегородской области России. Там у оккупантов есть нефтеперерабатывающий завод. По словам Павла Лакийчука, он принадлежит компании "Лукойл", передает 24 канал.
"Эта компания является кормушкой Путина, это одно из ведущих предприятий по производству компонентов ракетного топлива", - сказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики.
Он отметил, что Украина против российского энергетического сектора вводит собственные действенные санкции.
Атаки украинскими дронами больно бьют по российской армии, в частности по возможностям вести наступательные действия.
"Без горючего на фронте никак. Даже штурмовые действия требуют если не танков, то хотя бы "Лады Калины", - добавил Павел Лакийчук.
Взрывы в России - атака ВСУ
Напомним, как ранее сообщал Главред, что пороховой завод в Казани разрывают взрывы после атаки БпЛА. По словам жителей российского города, взрывы начали раздаваться с момента утренней атаки БПЛА. В то же время руководство предприятия утверждает, что взрывы являются частью плановых испытаний.
29 января РФ оказалась под массированной атакой БПЛА. В сети начали появляться видео пожара, который, по предварительной информации, возник на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл - Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово.
В ГУР объяснили "таинственные" взрывы в РФ. Украинские дроны способны бить по целям на расстоянии до 2 тысяч километров. А различные взрывы на территории страны-агрессора России происходят на военных объектах и объектах связанные с "оборонкой" РФ.
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