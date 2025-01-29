Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Зажаты со всех сторон": ВСУ загнали оккупантов в ловушку на важном направлении

Юрий Берендий
29 января 2025, 17:36
418
Российские оккупанты после отступления ВСУ из Великой Новоселки оказались в своеобразном "мешке", что создает проблемы для врага, отмечает аналитик.
ВСУ, российские оккупанты
ВСУ загнали оккупантов в ловушку на важном направлении / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Коротко:

  • Войска РФ в Великой Новоселке оказались в "мешке"
  • Продвижение врага на фронте замедлилось
  • Главная задача ВСУ - замедлить наступление РФ

Продвижение российских войск в Донецкой области замедлилось, а в районе Великой Новоселки оккупанты оказались в своеобразном "мешке". Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, интенсивность боевых столкновений снизилась, а общая площадь продвижения противника составляет около 200 кв. км, что вдвое меньше, чем в декабре, и втрое меньше, чем в ноябре.

видео дня

В то же время он отметил, что это свидетельствует об эффективной работе украинских сил по сдерживанию врага, хотя на отдельных участках россияне используют численное преимущество в живой силе и технике. В качестве примера Згурец привел ситуацию в Великой Новоселке, где оккупанты в течение трех месяцев вели активные бои, а украинские войска фактически находились в оперативном окружении.

"Наши военные вышли из Великой Новоселки за реку Мокрые Ялы, которая была рубежом, который создавал проблемы с логистикой для Сил обороны - были зажаты со всех сторон, а с запада были Мокрые Ялы, все мосты через реку были разрушены. А сейчас наши военные вышли за реку и она стала рубежом для противника - он не может двигаться дальше. Теперь российская группировка находится в этом мешке", - сказал Згурец.

Он отметил, что теперь ситуация в Великой Новоселке будет зависеть от того, кто будет иметь больше сил и тактического преимущества. По его мнению, сейчас там дислоцируется 8-я армия противника, и если она начнет продвижение в сторону Покровского направления, это впоследствии может привести к еще большей интенсификации боевых действий.

Згурец напомнил, что недавно президент Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого командующим оперативно-стратегической группировки "Хортица". Он будет отвечать за участок фронта от Купянска через Лиманское направление до Великой Новоселки, что сейчас являются одними из самых напряженных зон боевых действий.

"Возможно увидим какие-то позитивы, но это не быстрые действия, которые будут уже завтра", - добавил Згурец.

По его словам, главной задачей сейчас является остановить наступление врага.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российским войскам будет крайне сложно продвигаться дальше из Великой Новоселки, поскольку они не имеют там должного плацдарма. Такое мнение высказал начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач.

Командующий Сухопутными войсками генерал-майор Михаил Драпатий возглавил оперативно-стратегическую группировку "Хортица", в зоне ответственности которой противник сосредоточил больше всего сил. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, главной задачей украинских войск остается удержание оборонительных позиций, нанесение максимальных потерь врагу и обеспечение защитников.

На Покровском направлении армия РФ не имеет успеха благодаря эффективным действиям Сил обороны Украины. Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий отметил, что несмотря на численное преимущество и более 70 атак ежедневно, российские войска не могут достичь значительных прорывов.

Другие новости:

Кто такой Сергей Згурец

Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Народный Фронт
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Причина якобы в Фицо: Словакия вызвала посла Украины

Причина якобы в Фицо: Словакия вызвала посла Украины

19:53Политика
В Украине ударит "минусовая" погода: синоптики назвали дату

В Украине ударит "минусовая" погода: синоптики назвали дату

19:46Синоптик
Бои продолжаются: в ВСУ сделали заявление о ситуации в Великой Новоселке

Бои продолжаются: в ВСУ сделали заявление о ситуации в Великой Новоселке

18:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Кто победит в войне: новый китайский ИИ дал четкий прогноз - детали

Кто победит в войне: новый китайский ИИ дал четкий прогноз - детали

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась мощная магнитная буря

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась мощная магнитная буря

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Орбакайте и Киркоров объединились в США - что произошло

Орбакайте и Киркоров объединились в США - что произошло

Киев атаковали дроны РФ: обломки БПЛА упали возле метро

Киев атаковали дроны РФ: обломки БПЛА упали возле метро

Последние новости

20:07

Высокий риск: в NASA назвали дату возможного столкновения астероида с Землей

19:53

Причина якобы в Фицо: Словакия вызвала посла Украины

19:50

"Советую всем в жизни найти": Салем прокомментировал роман с известной певицей

19:46

В Украине ударит "минусовая" погода: синоптики назвали дату

19:21

Варить картошку не нужно: шеф-повар поделился уникальным рецептом пюре

Украину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасностиУкраину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасности
19:17

Ученые призвали не мыть посуду губками: в чем причина и какая альтернатива

19:10

Получится выдать крах Трампа за победу?мнение

19:09

У РФ серьезные проблемы: эксперт объяснил, почему стало меньше ударов по Украине

19:02

Россияне пошли на штурм в Херсонской области: командир рассказал детали

Реклама
18:57

Жены Виктора Павлика "поцапались" в Сети - что произошло

18:53

Бои продолжаются: в ВСУ сделали заявление о ситуации в Великой Новоселке

18:29

Берем мясо, газированную воду и готовим бомбический ужин - блюдо просто "вау"Видео

18:27

В Украине арестовали активы российского олигарха на 2,11 млрд гривен

18:17

"Женское счастье" шикарно зацветет: 3 продукта, которыми можно удобрить спатифиллум

18:15

Слив информации детективом НАБУ окончательно дискредитировал Бюро - эксперт

18:05

Более 20 взрывов и эвакуация: Силы обороны поразили НПС и ракетный арсенал РФ - СМИ

17:50

Дроны ГУР уничтожили важный для Путина завод: стали известны потери для России

17:44

Счастье будет бить ключом: 5 знаков зодиака, которым повезет в 2025 году

17:36

"Зажаты со всех сторон": ВСУ загнали оккупантов в ловушку на важном направлении

17:33

Путин может потерять военные базы в Сирии: в Bloomberg раскрыли последствия для РФ

Реклама
17:31

Оккупанты совершили бессмысленный прорыв: линия фронта сократилась - Лакийчук

17:15

"Путин есть Путин": в ОП ответили диктатору на слова о "спонсорстве" Украины

17:11

На дорогах появился новый знак: что означает "песчаный цветок"

16:51

Одно условие может все изменить: сколько РФ еще может вести войну против Украины

16:34

Украину ждет первая официальная встреча с командой Трампа: СМИ узнали дату и место

16:25

Смогут ли россияне пойти дальше захвеченной Великой Новоселки: прогноз военного

16:20

Все имущество сына Порошенко было арестовано из-за неуплаты штрафа за уклонение от армии - эксперт

16:18

Женщина нашла в 250-летнем доме жуткую находку: что скрывалось под поломВидео

16:16

В Украине допускают прекращение огня, но при одном условии – CBS News

15:57

"Угроза существованию Украины": Буданов дал неожиданный ответ на слухиВидео

15:56

Почему нельзя облизывать нож: какой опасности можно себя подвергнуть

15:53

"Самый большой страх Путина": Зеленский раскрыл детали мирного соглашения с РФ

15:50

Стукнет мороз: названа дата резкого похолодания в Украине

15:20

Топ-чиновника КГГА разоблачили на фейковой инвалидности ради брони

15:18

Не спешите выбрасывать: три пищевых отхода заменят дорогие чистящие средства

14:59

Никитюк впервые после слухов о беременности показалась в полный рост: "Сияю"

14:55

Франция и Британия способны отправить войска в Украину, но есть нюанс - Уолш

14:53

"Мир в обмен на территории": Зеленский назвал условие Украины

14:43

Гороскоп на февраль 2025: Скорпионам - любовь, Девам - прорыв

14:30

Удар ВСУ по нефтебазе бомбардировщиков РФ: разведка Британии показала последствия

Реклама
14:20

Будут цвести с весны до осени: какие цветы посадить, чтобы иметь роскошную клумбу

14:17

"Кровь войны": эксперт раскрыл прогноз "адских санкций" против РФ

13:48

Оккупанты сдаются в плен с радостью: ситуация возле Покровска изменилась - ВСУ

13:38

Нацотбор на "Евровидение-2025": названы имена ведущих конкурса

13:29

Татьяна Лазарева сообщила о пополнении в семьи

13:27

Сырский сделал заявление о назначении Драпатого и назвал главные задачи

13:23

Дроны взорвали арсенал ГРАУ и воинскую часть в РФ: в Сети раскрыли детали

12:59

РФ уменьшила штурмы на Покровском направлении: военный назвал неожиданные причины

12:52

Зеленский поддержал позицию Трампа по Путину и переговорам - Fox News

12:45

"Трудности для РФ": саудовская нефть может заместить российскую – эксперт

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять