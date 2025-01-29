"Зажаты со всех сторон": ВСУ загнали оккупантов в ловушку на важном направлении

Российские оккупанты после отступления ВСУ из Великой Новоселки оказались в своеобразном "мешке", что создает проблемы для врага, отмечает аналитик.

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ВСУ загнали оккупантов в ловушку на важном направлении / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

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Войска РФ в Великой Новоселке оказались в "мешке"

Продвижение врага на фронте замедлилось

Главная задача ВСУ - замедлить наступление РФ

Продвижение российских войск в Донецкой области замедлилось, а в районе Великой Новоселки оккупанты оказались в своеобразном "мешке". Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, интенсивность боевых столкновений снизилась, а общая площадь продвижения противника составляет около 200 кв. км, что вдвое меньше, чем в декабре, и втрое меньше, чем в ноябре.

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В то же время он отметил, что это свидетельствует об эффективной работе украинских сил по сдерживанию врага, хотя на отдельных участках россияне используют численное преимущество в живой силе и технике. В качестве примера Згурец привел ситуацию в Великой Новоселке, где оккупанты в течение трех месяцев вели активные бои, а украинские войска фактически находились в оперативном окружении.

"Наши военные вышли из Великой Новоселки за реку Мокрые Ялы, которая была рубежом, который создавал проблемы с логистикой для Сил обороны - были зажаты со всех сторон, а с запада были Мокрые Ялы, все мосты через реку были разрушены. А сейчас наши военные вышли за реку и она стала рубежом для противника - он не может двигаться дальше. Теперь российская группировка находится в этом мешке", - сказал Згурец.

Он отметил, что теперь ситуация в Великой Новоселке будет зависеть от того, кто будет иметь больше сил и тактического преимущества. По его мнению, сейчас там дислоцируется 8-я армия противника, и если она начнет продвижение в сторону Покровского направления, это впоследствии может привести к еще большей интенсификации боевых действий.

Згурец напомнил, что недавно президент Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого командующим оперативно-стратегической группировки "Хортица". Он будет отвечать за участок фронта от Купянска через Лиманское направление до Великой Новоселки, что сейчас являются одними из самых напряженных зон боевых действий.

"Возможно увидим какие-то позитивы, но это не быстрые действия, которые будут уже завтра", - добавил Згурец.

По его словам, главной задачей сейчас является остановить наступление врага.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, российским войскам будет крайне сложно продвигаться дальше из Великой Новоселки, поскольку они не имеют там должного плацдарма. Такое мнение высказал начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач.

Командующий Сухопутными войсками генерал-майор Михаил Драпатий возглавил оперативно-стратегическую группировку "Хортица", в зоне ответственности которой противник сосредоточил больше всего сил. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, главной задачей украинских войск остается удержание оборонительных позиций, нанесение максимальных потерь врагу и обеспечение защитников.

На Покровском направлении армия РФ не имеет успеха благодаря эффективным действиям Сил обороны Украины. Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий отметил, что несмотря на численное преимущество и более 70 атак ежедневно, российские войска не могут достичь значительных прорывов.

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Кто такой Сергей Згурец Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

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