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Одно условие может все изменить: сколько РФ еще может вести войну против Украины

Юрий Берендий
29 января 2025, 16:51
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Если руководство РФ продолжит принимать иррациональные решения, блокировка нефти сделает невозможным финансирование войны уже до конца года, указывает эксперт.
Одно условие может все изменить: сколько РФ еще может вести войну против Украины
Сколько РФ еще может вести войну против Украины / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, kremlin.ru

Коротко:

  • У России есть резервы для продолжения войны в Украине
  • В случае полного блокирования транзита российской нефти, РФ может вести войну до конца года

Если гипотетически возникнет политическая воля на введение действительно эффективных санкций и блокирование транзита нефти, Россия, даже без доходов от ее продажи, сможет финансировать войну до конца 2025 года. Об этом в интервью Главреду заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Он предположил, что РФ имеет определенные запасы, а ее экономика благодаря инерционности способна выдержать некоторое время. В то же время если бы в Кремле действовали рационально, они уже осознали бы бессмысленность продолжения войны, что позволило бы быстро ее завершить.

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Омельченко также отметил, что если российское руководство и дальше будет ставить войну в приоритет, у страны остаются резервы - как финансы на счетах граждан и бизнеса, так и ресурсы государственных компаний.

"В таком случае они могут затянуть войну до конца этого года. Но это при условии, что Кремль и дальше будет действовать иррационально, что сейчас весьма вероятно", - резюмировал аналитик.

Снижение цены на нефть - последние новости на тему

Напомним, как ранее сообщал Главред, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что снижение цены на нефть ниже 50 долларов за баррель нанесет удар по экономике России. По его прогнозам, такой ценовой предел может стать реальным в течение ближайших 3-4 месяцев. В то же время слишком низкие цены на нефть являются невыгодными для США, поскольку это негативно повлияет на их нефтяную промышленность.

Китай и Индия вынуждены временно прекратить закупку российской нефти из-за санкций, введенных Соединенными Штатами. Как сообщает Reuters, с марта эти страны будут активно искать альтернативных поставщиков.

Новый президент США Дональд Трамп призвал страны ОПЕК, в частности Саудовскую Аравию как одного из крупнейших мировых экспортеров, снизить цены на нефть для содействия завершению войны в Украине. Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в комментарии изданию "Главред" высказал свою оценку этих заявлений Трампа.

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Кто такой Владимир Омельченко

Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.

Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.

В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;

1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности министерства экономики Украины;

1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;

2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;

с февраля 2007 г. - эксперт Центра Разумкова, с 2013 года - директор энергетических программ.

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