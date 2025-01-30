У Лолиты Милявской началась настоящая черная полоса в жизни.

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Лолита Милявская попала в неприятности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лолита Милявская

Вы узнаете:

Лолита Милявская осталась без газа в квартире

Предательница считает, что это месть сотрудников газовой службы

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает войну в Украине, пожаловалась, что ей отключили дома газ из-за мести.

На своей странице в соцсетях предательница также высказалась о сотрудниках газовой службы.

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"Дали газ всем соседям. Огромное спасибо, дорогие журналисты, за проделанную вами работу. Я знаю, что вы замучили вопросами и запросами жилищников. И теперь мои соседи с газом, ура, я счастлива! Единственная квартира, которой отрезали газ, была моя квартира. Я думаю, это месть за пост. Но я думаю, что это стоило того, чтобы мои соседи могли нормально помыться", — сказала Лолита.

Теперь Милявская ходит к соседям, чтобы помыться. Также она утверждает, что не было никаких причин, чтобы ей отрезали газ.

"Нарушений у меня точно нет, потому что я каждый год прохожу проверку. Теперь я еще и без газовой трубы в центре Москвы. А чего бы вам еще мне канализацию не отключить? Весело будет, запаха будет", — подметила предательница.

Лолита Милявская осталась без газа / фото: скрин instagram.com, Лолита Милявская

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Напомним, как сообщал Главред, Лолита Милявская рассказала, что ей хотели сорвать концерт в стране-оккупанте. Певица обвиняет во всем некую "русскую общину", которая, по словам Лолиты, публикует нечистые финансовые отчеты, наживаясь на других.

А также ранее путинистка Лолита сообщила о своей полосе неудач. Певица болела, а также выбила во время концерта зуб микрофоном. Предательница подчеркнула, что это профессиональная болезнь и через это все проходят.

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Кто такая Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

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