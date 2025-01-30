"Это месть": предательница Лолита попала в беду в РФ - что случилось

Вы узнаете:
- Лолита Милявская осталась без газа в квартире
- Предательница считает, что это месть сотрудников газовой службы
Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает войну в Украине, пожаловалась, что ей отключили дома газ из-за мести.
На своей странице в соцсетях предательница также высказалась о сотрудниках газовой службы.
"Дали газ всем соседям. Огромное спасибо, дорогие журналисты, за проделанную вами работу. Я знаю, что вы замучили вопросами и запросами жилищников. И теперь мои соседи с газом, ура, я счастлива! Единственная квартира, которой отрезали газ, была моя квартира. Я думаю, это месть за пост. Но я думаю, что это стоило того, чтобы мои соседи могли нормально помыться", — сказала Лолита.
Теперь Милявская ходит к соседям, чтобы помыться. Также она утверждает, что не было никаких причин, чтобы ей отрезали газ.
"Нарушений у меня точно нет, потому что я каждый год прохожу проверку. Теперь я еще и без газовой трубы в центре Москвы. А чего бы вам еще мне канализацию не отключить? Весело будет, запаха будет", — подметила предательница.
Лолита Милявская - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, Лолита Милявская рассказала, что ей хотели сорвать концерт в стране-оккупанте. Певица обвиняет во всем некую "русскую общину", которая, по словам Лолиты, публикует нечистые финансовые отчеты, наживаясь на других.
А также ранее путинистка Лолита сообщила о своей полосе неудач. Певица болела, а также выбила во время концерта зуб микрофоном. Предательница подчеркнула, что это профессиональная болезнь и через это все проходят.
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Кто такая Лолита Милявская
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
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