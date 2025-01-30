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Наступление РФ на Харьковщине: эксперт назвал ключевую цель врага

Марина Фурман
30 января 2025, 01:56
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Захватчики продолжают давить на Купянском направлении.
ВСУ, армия РФ
Селезнев озвучил главную задачу оккупантов на востоке Харьковщины / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

  • Россияне на правом берегу Оскола хотят расширить плацдарм
  • Враг стремится взять под контроль железную дорогу на Харьковщине

Российские оккупанты продолжают проводить штурмовые действия на Харьковщине. Противник на правом берегу Оскола стремится расширить плацдарм. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, бывший спикер Генерального штаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев в эфире Еспресо.

По словам эксперта, враг хочет увеличить плацдарм, для того, чтобы атаковать Купянск.

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Кроме того, Селезнев считает, что врагу крайне важно взять под контроль железную дорогу на востоке Харьковщины.

"Ключевая миссия, которая возлагается на железную дорогу - это беспрепятственное, полноценное и своевременное снабжение всего того, что нужно для российской группировки войск. Если мы посмотрим с вами на карту Deep State, то видно, что именно через территорию Харьковщины враг планирует поставлять все необходимое для своей группировки, которая в перспективе будет действовать в районе Лимана. Итак, тот же плацдарм для атаки на Славянск и Краматорск с северо-востока не должен обеспечиваться за счет этого участка фронта, о котором я веду речь, о Купянском направлении", - сообщил эксперт.

Селезнев добавляет, что враг готовится и все хорошо планирует, поэтому не стоит тешить себя иллюзиями.

"И я думаю, что он и дальше будет сунуть и давить именно таким образом, чтобы сформировать максимально удобные и комфортные условия для действий своей группировки, которая будет двигаться в сторону Славянска, Краматорска с Лиманского направления. Но помним, не только Лиманское направление, а еще Часов Яр, а еще Покровское направление. Скорее всего, масштабная атака будет происходить на Славянско-Краматорско-Дружковско-Константиновскую городскую агломерацию как минимум с трех сторон", - подчеркнул Селезнев.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Напомним, командир батальона беспилотных систем Antares 4-й бригады НГУ "Рубеж" Руслан Поддубный рассказал, что на Купянщине враг пытается вклиниться в боевые порядки ВСУ, осуществляя минимум по 2-3 штурмовых действия в сутки. По его словам, ситуация на Купянском направлении тяжелая.

Недавно Главред со ссылкой на командира батальона ударных БпАК Ахиллес 92 ОШБр Олеся Маляревича писал, что противник пытается штурмовать на севере Харьковщины, но успехов не имеет. Он напомнил, что у врага была цель захватить левый берег реки Оскол и двигаться дальше еще до 1 ноября, затем до 1 января. Сейчас Силы обороны стоят на левом берегу реки Оскол и оттуда уходить не собираются.

Между тем военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов сообщил, что захватчики пытаются создать плацдарм на Купянском направлении. И вообще оккупанты мечтают вернуть хотя бы часть Харьковщины, которая была освобождена украинскими войсками.

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Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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