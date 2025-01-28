Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ хочет вернуть часть Харьковщины, которую уже освободили ВСУ: накапливают войска

Юлия Закрепа
28 января 2025, 11:59обновлено 28 января, 12:55
742
Именно на Купянском направлении у врага преобладает большое количество пехоты против украинской армии.
РФ хочет вернуть часть Харьковщины, которую уже освободили ВСУ: накапливают войска
Ситуация на фронте обостряется / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Главные тезисы Сазонова:

  • Армия РФ готовит наступление на Купянском направлении и готовятся создать плацдарм
  • У врага большее количество пехоты, дронов и техники против ВСУ

Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов отметил, что захватчики пытаются создать плацдарм на Купянском направлении.

"На Купянском направлении ситуация довольно сложная. Враг пытается создать плацдарм. И вообще они мечтают вернуть хотя бы часть Харьковщины, которая была освобождена украинскими войсками. Сейчас погода сложная как на Купянском направлении, так и в Донецкой области. Техника работает тяжело, потому что везде грязь", - отметил Сазонов в эфире телеканала "Еспресо".

видео дня

По словам военнослужащего ВСУ, работают вражеские дроны, пехота, а по количеству пехоты у врага есть преимущество.

Купянск Инфографика
Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

"Поэтому трудно нашим ребятам, и должно быть какое-то решение, потому что именно на Купянском направлении у врага также большее количество пехоты, и он имеет такое же преимущество на Покровском направлении. То есть сейчас ситуация тяжелая везде, и таким будет 2025 год. Если мы верим, что переломим ситуацию в 2025 году, вернем ситуацию в нашу пользу и начнем освобождение Украины, то надо рассчитывать на то, что будет трудно везде", - подчеркнул Сазонов.

Ситуация на Купянском направлении - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в начале января РФ отступила на Харьковщине из-за космических потер ь техники и пехоты. Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ отбила попытку прорыва российских войск на Харьковщине. Украинские защитники нанесли серьезные потери оккупантам.

Стало известно, что враг хочет разрушить переправу на Купянском направлении. Андрей Канашевич сообщил, что обстрелы происходят вдоль всей линии соприкосновения, начиная от Двуречной и заканчивая Кругляковкой. Также РФ забросала КАБами в районах Купянска-Узлового.

РФ пытается прорвать оборону ВСУ под Купянском. Военный рассказал, что на Купянщине враг пытается вклиниться в боевые порядки ВСУ, осуществляя минимум по 2-3 штурмовые действия в сутки. Также известно, что в некоторых случаях противник останавливается и переходит в оборону.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ новости Украины Купянское направление
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Когда в Украине ударит сильное похолодание: стала известна дата

Когда в Украине ударит сильное похолодание: стала известна дата

14:12Синоптик
Консоли для игр и химикаты: что может войти в 16-й пакет санкций ЕС против РФ

Консоли для игр и химикаты: что может войти в 16-й пакет санкций ЕС против РФ

14:10Мир
Трамп намекнул, что может отказаться от сделки с Путиным: какие угрозы для Украины

Трамп намекнул, что может отказаться от сделки с Путиным: какие угрозы для Украины

13:40Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Когда в Украину придет похолодание с осадками: синоптики назвали дату

Когда в Украину придет похолодание с осадками: синоптики назвали дату

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Где 3 различия между изображениями девушки с козой: надо найти ответ за 12 секунд

Где 3 различия между изображениями девушки с козой: надо найти ответ за 12 секунд

Поймают птицу счастья за хвост: каких ТОП-5 знаков зодиака осчастливит февраль

Поймают птицу счастья за хвост: каких ТОП-5 знаков зодиака осчастливит февраль

В семье не будет гармонии: с какой стороны от мужа нельзя спать - мольфар

В семье не будет гармонии: с какой стороны от мужа нельзя спать - мольфар

Последние новости

14:58

Гениально: зачем хитрые дальнобойщики едут близко друг к другу

14:44

Маша Ефросинина раскрыла фамилию режиссера, который ее домогался

14:34

Враг притормозил: ВСУ нанесли РФ большие потери на ключевом направлении - Братчук

14:12

Когда в Украине ударит сильное похолодание: стала известна дата

14:10

Консоли для игр и химикаты: что может войти в 16-й пакет санкций ЕС против РФ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:01

Как приготовить гору сочнейших котлет на скорую руку - изумительный рецептВидео

13:56

"Даем зеленый свет": в Украине вводят электронные направления на ВВК

13:45

Чем кормить кота, кроме корма: список продуктов не такой уж и большой

13:40

Трамп намекнул, что может отказаться от сделки с Путиным: какие угрозы для Украины

Реклама
13:15

Продавал повестки за 1000 долларов: полиция разоблачила работника ТЦК

13:14

Украина не верит, что Трамп заключит выгодное соглашение об окончании войны - СМИ

13:13

Выход конкурента ChatGPT на рынок: мировые богачи потеряли $108 млрд за сутки

13:07

Путинистка Диана Гурцкая призналась, что ей диагностировали рак - детали

12:41

"Мурат - однозначно": игривая Билык высказалась про роман с Налчаджиоглу

12:31

Уничтожили оккупантов и захватили трофеи РФ: бойцы ССО провели успешную операциюФото

12:29

Пополнение авиации ВСУ: во Франции анонсировали передачу мощных истребителей

12:15

"Могла бы управлять страной": опубликован официальный портрет Мелании Трамп

11:59

РФ хочет вернуть часть Харьковщины, которую уже освободили ВСУ: накапливают войска

11:49

"Хортица": в Торецке и Часовом Яру идут городские бои

11:10

РФ атаковала Украину сотней дронов: Умань - без света, в Харькове - пожарФото

Реклама
10:50

КНДР отправит РФ 100 "пушек чучхе", предназначенных для уничтожения Сеула - СМИ

10:45

Россияне готовят "котел" для ВСУ в Донецкой области: Ступак раскрыл опасное направление

10:35

Китайский гороскоп на завтра 29 января: Крысам - срывы, Змеям - обиды

10:12

Старинный рецепт из газеты СССР: все ищут такую закуска на столе

10:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 января (обновляется)

10:10

Армия РФ прибегла к новой неожиданной тактике на фронте: в Forbes раскрыли угрозы

10:07

Жена Дмитрия Комарова вышла на связь после слухов о разводе и сделала заявление

10:06

"Сыграла" за ЕС: Венгрия не наложила вето на продление санкций против РФ

10:01

Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась убить Путина

09:43

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

09:37

"Реально что-то с головой": что с собой сделала фаворитка путиниста Киркорова

09:22

Гороскоп на завтра 29 января: Рыбам - большое счастье, Ракам - карьерный успех

09:12

К деньгам, к непогоде, к ссоре: приметы, связанные с курами и яйцами

09:03

США приостановили программу U4U для беженцев из Украины: что известно

08:45

"Все равно россиянин": Андрей Макаревич показал свою истинную позицию

08:45

Украинцев ждет аномально теплый февраль: что прогнозируют синоптики

08:08

ВСУ на подступах к городу: враг потерял позиции под Торецком - ISW

08:00

Может ли Путин остановить войнумнение

07:48

В Умани под удар дронов РФ попал инфраструктурный объект: что известно

07:46

"О лишении гражданства Украины": у беглеца Потапа начались проблемы - причина

Реклама
06:55

В Харькове – масштабный пожар после "прилета", среди пострадавших - ребенокФотоВидео

06:10

Трамп сильно разочаровалмнение

05:59

Новая магнитная буря приближается к Украине: когда она начнется

05:31

Зачем водители ставили рулон туалетной бумаги под лобовое стекло: секрет раскрыт

05:00

Какой сегодня праздник 28 января 2025 года: как не потерять собственное счастье в доме

04:35

Как сказать "хліб" во множественном числе - "хліби" или "хліба": не все знают ответВидео

04:00

Поймают птицу счастья за хвост: каких ТОП-5 знаков зодиака осчастливит февраль

03:34

Украинский командир назвал срок, за который враг хочет дойти до Днепропетровщины

03:33

"Пиратская" головоломка: найдите 7 отличий за 21 секунду

03:04

Угроза штурма 300-тысячными резервами: прогноз прорыва РФ широким фронтом

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять