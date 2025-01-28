РФ хочет вернуть часть Харьковщины, которую уже освободили ВСУ: накапливают войска

Именно на Купянском направлении у врага преобладает большое количество пехоты против украинской армии.

https://glavred.info/ukraine/rosiya-hoche-povernuti-chastinu-harkivshchini-yaku-vzhe-zvilnili-zsu-nakopichuyut-viyska-10634543.html Ссылка скопирована

Ситуация на фронте обостряется / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Главные тезисы Сазонова:

Армия РФ готовит наступление на Купянском направлении и готовятся создать плацдарм

У врага большее количество пехоты, дронов и техники против ВСУ

Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов отметил, что захватчики пытаются создать плацдарм на Купянском направлении.

"На Купянском направлении ситуация довольно сложная. Враг пытается создать плацдарм. И вообще они мечтают вернуть хотя бы часть Харьковщины, которая была освобождена украинскими войсками. Сейчас погода сложная как на Купянском направлении, так и в Донецкой области. Техника работает тяжело, потому что везде грязь", - отметил Сазонов в эфире телеканала "Еспресо". видео дня

По словам военнослужащего ВСУ, работают вражеские дроны, пехота, а по количеству пехоты у врага есть преимущество.

Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

"Поэтому трудно нашим ребятам, и должно быть какое-то решение, потому что именно на Купянском направлении у врага также большее количество пехоты, и он имеет такое же преимущество на Покровском направлении. То есть сейчас ситуация тяжелая везде, и таким будет 2025 год. Если мы верим, что переломим ситуацию в 2025 году, вернем ситуацию в нашу пользу и начнем освобождение Украины, то надо рассчитывать на то, что будет трудно везде", - подчеркнул Сазонов.

Ситуация на Купянском направлении - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в начале января РФ отступила на Харьковщине из-за космических потер ь техники и пехоты. Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ отбила попытку прорыва российских войск на Харьковщине. Украинские защитники нанесли серьезные потери оккупантам.

Стало известно, что враг хочет разрушить переправу на Купянском направлении. Андрей Канашевич сообщил, что обстрелы происходят вдоль всей линии соприкосновения, начиная от Двуречной и заканчивая Кругляковкой. Также РФ забросала КАБами в районах Купянска-Узлового.

РФ пытается прорвать оборону ВСУ под Купянском. Военный рассказал, что на Купянщине враг пытается вклиниться в боевые порядки ВСУ, осуществляя минимум по 2-3 штурмовые действия в сутки. Также известно, что в некоторых случаях противник останавливается и переходит в оборону.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред