Теплый прием: РФ отступила на Харьковщине - космические потери техники и пехоты

О чем речь:
- Третья штурмовая дала бой врагу на Харьковщине
- ВСУ уничтожили бронетехнику врага и держат оборону
Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ отразила попытку прорыва российских войск на Харьковщине. Как сообщает пресс-служба бригады в Telegram, 8 и 9 января в регионе произошли бои, которые сравнивают с "танковой битвой под Бродами 1941 года".
"8 и 9 января силами 4-й гвардейской танковой ордена Ленина дивизии 1-й танковой армии краснознаменной оккупанты двинулись на позиции бригады, чтобы осуществить прорыв", - рассказали в бригаде.видео дня
Украинские защитники нанесли серьезные потери оккупантам: остановили колонну с ходу с помощью ПТРК, заставили бронетехнику сойти с дороги, где она подорвалась на минных полях, и поразили остатки FPV-дронами.
Оккупанты пытались использовать понтонную переправу, но она была разрушена, а один из танков утонул. Пехоту накрыли ударами артиллерии и авиационными сбросами, после чего остатки сил противника начали хаотично отступать.
"Враг (потерял - ред.) всю колонну, но повторил попытку штурма - бронегруппой сразу с 4 направлений. После поражений бойцами бригады, очередная вражеская броня была уничтожена из ПТРК и беспилотными средствами. Далее - все как в песне. Штурм колоннами техники оккупантов - потрачено", - добавили в бригаде.
Какая ситуация на Донбассе - последние новости
Как отмечал Главред, бои продолжаются, ВСУ все еще борются за Курахово. Несмотря на то, что большая часть города просто снесена в щебень, украинские позиции держатся на ТЭС.
В Донецкой области, в Светлодарске, к слову, ВСУ вбили по пункту управления РФ. Стоит указать, что военные приняли все необходимые меры, чтобы избежать риска для гражданского населения.
Кроме этого, противник атаковал позиции сил обороны в Часовом Яру, Торецке и неподалеку Белой Горы. Также, по данным ОСУВ "Хортица", на одном направлении штурмовики РФ проникли в боевые порядки ВСУ.
Больше важных новостей:
- 100 жизней за каждый квадратный километр: армия РФ и КНДР утопает в потерях
- Требования Путина на переговорах с Трампом: что хочет Кремль в обмен на мир - FT
- Выход ВСУ из Курской области: 60 000 российских военных пойдут следом - WP
Наступление России 2024 - бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред