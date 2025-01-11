Теплый прием: РФ отступила на Харьковщине - космические потери техники и пехоты

Украинские военные уничтожили колонну оккупантов и переправу.

https://glavred.info/ukraine/teplyy-priem-rf-otstupila-na-harkovshchine-kosmicheskie-poteri-tehniki-i-pehoty-10629686.html Ссылка скопирована

ВСУ разгромили оккупантов на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", Генштаб ВСУ

О чем речь:

Третья штурмовая дала бой врагу на Харьковщине

ВСУ уничтожили бронетехнику врага и держат оборону

Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ отразила попытку прорыва российских войск на Харьковщине. Как сообщает пресс-служба бригады в Telegram, 8 и 9 января в регионе произошли бои, которые сравнивают с "танковой битвой под Бродами 1941 года".

"8 и 9 января силами 4-й гвардейской танковой ордена Ленина дивизии 1-й танковой армии краснознаменной оккупанты двинулись на позиции бригады, чтобы осуществить прорыв", - рассказали в бригаде. видео дня

Украинские защитники нанесли серьезные потери оккупантам: остановили колонну с ходу с помощью ПТРК, заставили бронетехнику сойти с дороги, где она подорвалась на минных полях, и поразили остатки FPV-дронами.

Оккупанты пытались использовать понтонную переправу, но она была разрушена, а один из танков утонул. Пехоту накрыли ударами артиллерии и авиационными сбросами, после чего остатки сил противника начали хаотично отступать.

"Враг (потерял - ред.) всю колонну, но повторил попытку штурма - бронегруппой сразу с 4 направлений. После поражений бойцами бригады, очередная вражеская броня была уничтожена из ПТРК и беспилотными средствами. Далее - все как в песне. Штурм колоннами техники оккупантов - потрачено", - добавили в бригаде.

Какая ситуация на Донбассе - последние новости

Как отмечал Главред, бои продолжаются, ВСУ все еще борются за Курахово. Несмотря на то, что большая часть города просто снесена в щебень, украинские позиции держатся на ТЭС.

В Донецкой области, в Светлодарске, к слову, ВСУ вбили по пункту управления РФ. Стоит указать, что военные приняли все необходимые меры, чтобы избежать риска для гражданского населения.

Кроме этого, противник атаковал позиции сил обороны в Часовом Яру, Торецке и неподалеку Белой Горы. Также, по данным ОСУВ "Хортица", на одном направлении штурмовики РФ проникли в боевые порядки ВСУ.

Больше важных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред