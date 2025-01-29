РФ наступает в Часовом Яру: враг активно привлекает пехоту - Нацгвардия

По словам представителя Нацгвардии, противник увеличил численность личного состава на Краматорском направлении.

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В Нацгвардии рассказали о ситуации в Часовом Яру / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Кратко:

В районе Часового Яра россияне активно привлекают пехоту

На Краматорском направлении ВСУ за последние сутки отбили семь атак противника

Российские оккупанты усилили атаки на Краматорском направлении. Враг активно пытается привлекать пехотные группы в районе Часового Яра. Об этом рассказал представитель Нацгвардии Руслан Музычук в эфире телемарафона.

По его словам, противник привлекает пехоту, а также иногда использует бронетехнику в районе Ступочек, южнее Часового Яра.

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Музычук сообщил, что на Краматорском направлении украинские военные за последние сутки отбили семь атак противника, большинство из которых было направлено на район Часового Яра.

Спикер отметил, что противник увеличил численность личного состава, привлеченного к пехотным штурмам, включая мотострелковые подразделения, воздушно-десантные полки и батальоны специального назначения.

"Также видим, что для того, чтобы наносить удары по городу, россияне применяют не только авиацию, артиллерию, а достаточно эффективно здесь привлекают свои подразделения беспилотных систем", - сказал Музычук.

Часов Яр / Инфографика: Главред

Наступление армии РФ на Часов Яр - последние новости

Как писал Главред, в городской застройке Часового Яра и Торецка Донецкой области продолжаются бои с российскими оккупантами. Враг при поддержке артиллерии продолжает штурмовать позиции на Краматорском и Торецком направлениях.

Недавно, военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев рассказал, что армия РФ в районе Часового Яра, что в Донецкой области, вынуждена уничтожать тела погибших оккупантов из-за больших потерь на поле боя. По его словам, после захвата огнеупорного завода у врага есть определенные тактические продвижения в городской застройке, однако украинские защитники оказывают ожесточенное сопротивление и потери армии РФ колоссальные.

Известно, Часов Яр является ключевой точкой для большой агломерации, включающей такие города, как Дружковка, Константиновка, Славянск и Краматорск, а также несколько меньших населенных пунктов. Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий заявил, что именно поэтому российские войска прилагают значительные усилия, чтобы захватить этот город, а Вооружённые Силы Украины упорно его обороняют.

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