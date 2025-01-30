В семье не будет проблем: что нужно выставить за порог 30 января - приметы

Что нельзя делать 30 января. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от

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Что нельзя делать 30 января / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день лошади ложатся на землю

Что нельзя делать в этот день

Что нужно поставить за порог 30 января

30 января церковь отмечает Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Как сообщает Главред, Собор трех святителей был установлен в XI веке, когда продолжались дискуссии о том, кто стал первейшим из трех отроков Церкви.

Считается, что Собор повлиял на формирование христианской догматики и организацию церкви и богослужения.

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Что можно делать 30 января

В этот день нужно сходить в храм. Там стоит помолиться о семейном счастье, достатке.

В этот день нужно пойти на примирение. День считается благоприятным для подобного.

В этот день нужно выставить старую обувь за порог. Предки верили, что тогда в семье целый год не будет ссор.

Что нельзя делать 30 января

1. Нельзя 30 января отказывать в помощи нуждающимся. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.

2. Нельзя 30 января ругать детей. Считается, что тогда они всегда будут непослушными.

3. Нельзя 30 января заниматься рукоделием. Это может притянуть проблемы в семью.

Приметы 30 января

Если в этот день дует сильный ветер, то скоро придет мороз.

Если в этот день на деревьях много инея, то погода будет теплой.

Если в этот день лошади ложатся на землю, то скоро потеплеет.

Если в этот день зайцы начали приходить в сад, то начнутся сильные морозы.

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