В семье не будет проблем: что нужно выставить за порог 30 января - приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день лошади ложатся на землю
- Что нельзя делать в этот день
- Что нужно поставить за порог 30 января
30 января церковь отмечает Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Как сообщает Главред, Собор трех святителей был установлен в XI веке, когда продолжались дискуссии о том, кто стал первейшим из трех отроков Церкви.
Считается, что Собор повлиял на формирование христианской догматики и организацию церкви и богослужения.
Что можно делать 30 января
- В этот день нужно сходить в храм. Там стоит помолиться о семейном счастье, достатке.
- В этот день нужно пойти на примирение. День считается благоприятным для подобного.
- В этот день нужно выставить старую обувь за порог. Предки верили, что тогда в семье целый год не будет ссор.
Что нельзя делать 30 января
1. Нельзя 30 января отказывать в помощи нуждающимся. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.
2. Нельзя 30 января ругать детей. Считается, что тогда они всегда будут непослушными.
3. Нельзя 30 января заниматься рукоделием. Это может притянуть проблемы в семью.
Приметы 30 января
- Если в этот день дует сильный ветер, то скоро придет мороз.
- Если в этот день на деревьях много инея, то погода будет теплой.
- Если в этот день лошади ложатся на землю, то скоро потеплеет.
- Если в этот день зайцы начали приходить в сад, то начнутся сильные морозы.
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