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Как избавиться от нежелательных "квартирантов": чего боится пищевая моль

Олег Макаров
30 января 2025, 09:55
81
Пищевая моль: как от нее распознать и избавиться? Чего боится моль и как защитить кухню с помощью простых и действенных советов.
Чего боится пищевая моль
Чего боится пищевая моль / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Как избавиться от пищевой моли на своей кухне
  • Каких ароматов боится пищевая моль

Каждый из нас на кухне имеет определенные запасы чая, кофе, круп и специй. И очень неприятно обнаружить тот факт, что там завелись вредители. К тому же, пищевая моль - это не только бабочки, а еще и куколки и личинки. Сразу возникает вопрос каким образом избавиться от пищевой моли навсегда?

Как выглядит пищевая моль?

Это бабочка серого цвета, пиком активности которой является темное время суток. Живет она около трех недель, но за это время успевает отложить не один десяток яиц. Взрослая особь моли, которая попадает в крупу, производит личинки. Сама она, кстати, ничего не ест - продукцию портят уже новые особи и происходит все очень быстро.

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Как объясняют на канале Лайфхаки TopTen, если вы обнаружили в своих крупах такого "квартиранта", то можете не переживать - дело не в том, что вы плохая хозяйка. Чаще всего пищевая моль появляется в магазине, а уже оттуда вы принесли ее домой. Главным признаком моли является наличие мелкой паутинки и червячков желтого цвета.

Как избавиться от пищевой моли навсегда

Стоит помнить, что моль любит влажные помещения в которых отсутствует вентиляция. Поэтому чрезвычайно важно правильно хранить крупы - не в заводских упаковках, а в стеклянных или жестяных банках, которые будут плотно закрываться.

Если вы заметили признаки присутствия пищевой моли у себя на кухне, то необходимо срочно провести ревизию всех круп. Заметив малейшие признаки поражения пакета молью, то выбрасывайте его и не задумывайтесь можно ли есть крупу, в которой завелась моль. Продукты, пораженные вредителями, опасны для здоровья даже после того, как будут термически обработаны.

Для профилактики необходимо регулярно промывать шкафчики мыльными раствором. После этого важно насухо протереть полочки и открыть дверцы, чтобы шкафчики проветрились. Моль боится холода, поэтому можно открыть еще и окно.

Чего боится пищевая моль

Существует несколько ароматов, которые не нравятся этому вредителю. Это запах гвоздики, цитруса и уксуса.

  • Емкости, в которых хранятся крупы и кухонные шкафы можно протереть раствором воды и уксуса (пропорция один к одному). Также в полученную жидкость можно добавить гвоздичного или цитрусового масла;
  • Нагреть уксус в стакане или в тарелке и поставить его в шкаф, где хранятся крупы и специи. Подождать пока он остынет и убрать;
  • Высушенную гвоздику, кожуру с лимона или апельсина можно положить в шкаф, они будут работать "отпугивателем" для моли. Для лучшего эффекта высушенную гвоздику можно нагреть в микроволновке - она будет отдавать больше аромата;
  • Пищевая моль не переносит запаха полыни, лаванды и розмарина и будет бежать от них куда глаза глядят из вашей кухни;
  • Запах хозяйственного мыла тоже вредителям не по душе, поэтому маленький его кусочек можно положить на кухонные полочки;
  • Обычный чеснок тоже поможет избавиться от пищевой моли в крупах. Его можно положить в банки вместе с крупой.

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О канале Лайфхаки TopTen

Канал создан в 2020 году. Подписчиками стало более 1,6 тысячи пользователей. На канале размещаются лучшие лайфхаки, касающиеся здоровья, питания, похудения и многого другого.

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