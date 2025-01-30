Сырость и плесень навсегда покинут ваш шкаф: что хорошо забирает влагу

Если сырость и плесень в шкафу донимают, то эти методы помогут устранить влагу, грибок и неприятный запах безопасно и эффективно.

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Что делать, если вещи в шкафу пахнут сыростью / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Причины образования запаха плесени

Как избавиться от сырости в шкафу народными методами

Что положить в шкаф для поглощения влаги

С такой проблемой, как запах плесени время от времени сталкивается каждый человек. Чаще всего от нее страдают владельцы частных домов и помещений, где ощущается повышенная влажность. Даже если вы храните вещи в шкафу, то это не значит, что он не может стать влажным и иметь запах плесени.

Причины образования запаха плесени

в доме нет проветривания;

после прогулки в сырую погоду верхняя одежда правильно не сушится;

в карманах вещей остается еда и другой мусор;

после того, как вещи постирали, не просушивают их до конца и сразу складывают в шкаф;

в помещении высокая влажность воздуха.

Если вещи высушены полностью и правильно, то на них редко когда может появиться запах плесени. Поэтому процесс сушки является чрезвычайно важным для правильного хранения одежды.

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Как избавиться от сырости в шкафу народными методами

Стаканчики с солью и содой

Стаканчики можно расставить на полочках шкафа в тех местах, где их никто не заденет. Именно эти вещества хорошо впитывают лишнюю влагу и неприятные запахи. Важно их время от времени менять на новые.

Чайные пакетики

Можно положить на полочках в шкафу, они тоже отлично впитывают влагу и запахи.

Кипяченое молоко

Свежее кипяченое молоко поставить на некоторое время в пустой шкаф. Молоко заберет на себя все ароматы. После использования данного средства необходимо проветрить полки от пара.

Раствор уксуса

Прекрасно справится с плесенью и грибком раствор уксуса. Точно такое же действие у слабого раствора нашатыря или же хлора.

Как избавиться от сырости с помощью современных средств

Вынув вещи с полок мы также можем использовать различные антибактериальные средства, которые можно купить практически в каждом магазине. Если вам нужен длительный эффект, то стоит отказаться от дезодорационных компонентов в средствах, поскольку они способны только замаскировать запах, но отнюдь не избавиться от него. Паровой очиститель поможет вам устранить не только грибок и другие споровые носители, но и мелких насекомых (моль, пылевой клещ).

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Чем опасна плесень? Плесень является чрезвычайно вредным микроорганизмом. Если вы часто находитесь в помещении, пораженном плесенью, то рано или поздно первые симптомы почувствуют даже люди, у которых нет аллергии. Споры плесени токсичны для человека. Они легко проникают в организм через кожу, дыхательные пути, слизистую оболочку, глаза. Плесень может спровоцировать появление болезней дыхательных путей и ротовой полости, заболеваний кожного покрова, расстройств опорно-двигательного аппарата, различных инфекций. Кроме того, плесень может привести к обострению заболеваний, которые уже есть у человека. Одним из основных признаков заражения могут стать: насморк,

чиханье,

кашель,

воспаление и покраснение на коже (возможно, с зудом);

стало тяжелее дышать.

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