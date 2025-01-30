Сырость и плесень навсегда покинут ваш шкаф: что хорошо забирает влагу

О чем вы узнаете:
- Причины образования запаха плесени
- Как избавиться от сырости в шкафу народными методами
- Что положить в шкаф для поглощения влаги
С такой проблемой, как запах плесени время от времени сталкивается каждый человек. Чаще всего от нее страдают владельцы частных домов и помещений, где ощущается повышенная влажность. Даже если вы храните вещи в шкафу, то это не значит, что он не может стать влажным и иметь запах плесени.
Причины образования запаха плесени
- в доме нет проветривания;
- после прогулки в сырую погоду верхняя одежда правильно не сушится;
- в карманах вещей остается еда и другой мусор;
- после того, как вещи постирали, не просушивают их до конца и сразу складывают в шкаф;
- в помещении высокая влажность воздуха.
Если вещи высушены полностью и правильно, то на них редко когда может появиться запах плесени. Поэтому процесс сушки является чрезвычайно важным для правильного хранения одежды.
Как избавиться от сырости в шкафу народными методами
Стаканчики с солью и содой
Стаканчики можно расставить на полочках шкафа в тех местах, где их никто не заденет. Именно эти вещества хорошо впитывают лишнюю влагу и неприятные запахи. Важно их время от времени менять на новые.
Чайные пакетики
Можно положить на полочках в шкафу, они тоже отлично впитывают влагу и запахи.
Кипяченое молоко
Свежее кипяченое молоко поставить на некоторое время в пустой шкаф. Молоко заберет на себя все ароматы. После использования данного средства необходимо проветрить полки от пара.
Раствор уксуса
Прекрасно справится с плесенью и грибком раствор уксуса. Точно такое же действие у слабого раствора нашатыря или же хлора.
Как избавиться от сырости с помощью современных средств
Вынув вещи с полок мы также можем использовать различные антибактериальные средства, которые можно купить практически в каждом магазине. Если вам нужен длительный эффект, то стоит отказаться от дезодорационных компонентов в средствах, поскольку они способны только замаскировать запах, но отнюдь не избавиться от него. Паровой очиститель поможет вам устранить не только грибок и другие споровые носители, но и мелких насекомых (моль, пылевой клещ).
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Чем опасна плесень?
Плесень является чрезвычайно вредным микроорганизмом. Если вы часто находитесь в помещении, пораженном плесенью, то рано или поздно первые симптомы почувствуют даже люди, у которых нет аллергии. Споры плесени токсичны для человека. Они легко проникают в организм через кожу, дыхательные пути, слизистую оболочку, глаза.
Плесень может спровоцировать появление болезней дыхательных путей и ротовой полости, заболеваний кожного покрова, расстройств опорно-двигательного аппарата, различных инфекций. Кроме того, плесень может привести к обострению заболеваний, которые уже есть у человека.
Одним из основных признаков заражения могут стать:
- насморк,
- чиханье,
- кашель,
- воспаление и покраснение на коже (возможно, с зудом);
- стало тяжелее дышать.
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