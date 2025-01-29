Почему плохо чистятся вареные яйца: что добавить в воду при варке

Главред разбирался в причинах и эффективных способах облегчить этот процесс.

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Почему плохо чистится вареное яйцо / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Почему плохо чистится вареное яйцо

Как сделать так, чтобы яйца хорошо чистились

Яйца – популярный продукт, который используют в самых разных блюдах, но их очистка после варки иногда превращается в настоящую проблему. Почему одни яйца чистятся легко, а другие оставляют половину белка на скорлупе?

Главред разбирался в причинах и эффективных способах облегчить этот процесс.

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Почему плохо чистится вареное яйцо?

Основная причина сложной очистки – это свежесть яиц. Свежие яйца имеют низкий pH, из-за чего белок крепче сцепляется с внутренней мембраной скорлупы. Со временем pH повышается, и белок легче отделяется. Поэтому магазинные яйца, которые уже пролежали некоторое время, чистятся лучше, чем только что снесённые.

Другие возможные причины:

Неправильная варка – слишком высокая температура или несвоевременное охлаждение делают скорлупу трудной для удаления.

– слишком высокая температура или несвоевременное охлаждение делают скорлупу трудной для удаления. Быстрое закипание – если яйца резко нагреваются, белок сворачивается неравномерно и прилипает к мембране.

– если яйца резко нагреваются, белок сворачивается неравномерно и прилипает к мембране. Отсутствие охлаждения – если не погрузить яйца в холодную воду сразу после варки, очистка будет сложнее.

Как сделать так, чтобы яйца хорошо чистились?

Чтобы облегчить очистку, используйте несколько проверенных методов:

При варке добавьте в воду 1 чайную ложку соли или соды. Это поможет разрушить мембрану между белком и скорлупой, сделав очистку проще. После варки сразу погрузите яйца в ледяную воду и оставьте на 5-10 минут. Резкий перепад температуры поможет белку легче отделяться. Если у вас есть выбор, используйте яйца, которым 5-7 дней. Они чище отделяются от скорлупы.

Как почистить яйца, если они плохо чистятся?

Если варёное яйцо всё же плохо очищается, попробуйте один из лайфхаков:

Метод "покатать по столу" – слегка раздавите скорлупу, покатав яйцо по твердой поверхности, затем аккуратно снимите её.

Чистка под струёй воды – включите холодную воду и очищайте яйцо под слабым напором. Вода поможет скорлупе отделиться.

Метод с ложкой – вставьте небольшую ложку под скорлупу и осторожно двигайте её по кругу, снимая скорлупу целиком.

Способ со стаканом – положите яйцо в стакан, налейте немного воды, накройте ладонью и встряхните 5-10 секунд. Скорлупа отделится практически полностью.

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Интересные факты о яйцах Самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах). Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки. Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы – это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть. Лучшее место для яиц – холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются. Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо. Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы. Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, содержащийся в обильном количестве в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

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