Меган Маркл и принц Гарри решились на отчаянный шаг

Меган Маркл и принц Гарри удивили своим решением.

Принц Гарри, Меган Маркл / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

Меган Маркл решилась на неожиданный шаг. Она выпустила трейлер второго сезона сериала "С любовью, Меган" всего через день после того, как стало известно о том, что герцогиня и её муж, принц Гарри, заключили гораздо более выгодную сделку с Netflix.

Первоначальный контракт королевской пары на 100 миллионов долларов со стриминговым сервисом был расторгнут в июле, но Сассекские продлили его, заключив дополнительную сделку, которая, по словам инсайдера, оказалась "не слишком большой".

"Это не риск для Netflix, но спасёт их репутацию", — добавил источник, которого цитирует Page Six

Однако Маркл, похоже, не была обеспокоена финансовыми потерями. Во вторник она с радостью опубликовала в Instagram свой новый трейлер, написав:

"Лучшие моменты созданы, чтобы ими делиться. С любовью, Меган возвращается 26 августа на Netflix" - написала она.

Инсайдеры назвали шаг отчаянным, так как первый сезон сериала собрал не самые лучшие рейтинги.

О персоне: Меган Маркл Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

