Встреча Трампа с Зеленским и Путиным: СМИ узнали вероятное место саммита

Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Владимир Путина могут провести трехстороннюю встречу / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот

Главное:

Встреча может состояться в одной из стран Европы

Не исключено, что саммит пройдет на Ближнем Востоке

Стало известно, где может пройти возможный трёхсторонний саммит с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Встреча может состояться либо в одной из стран Европы, либо на Ближнем Востоке, говорится в материале издания The Guardian.

По неофициальной информации, вопрос о месте проведения встречи обсуждался во время прошедшей видеоконференции с участием американского и украинского президентов.

Подчеркивается, что в обсуждении также принимали участие лидеры ряда европейских стран. Среди вариантов рассматриваются города в европейском регионе и на Ближнем Востоке.

Прекращение огня: мнение эксперта

Экономист и бывший член Совета НБУ (2019–2021) Виталий Шапран высказался по поводу того, насколько долго Россия сможет продолжать военные действия.

По его словам, у РФ ещё остаются ресурсы как минимум до конца текущего года. "Они полагают, что накопили достаточный запас ракет и других средств. Однако интенсивность боевых действий меняется, а также наблюдается координированная работа украинской разведки, СБУ и других структур, которые систематически проводят успешные операции", — отметил он в интервью Главреду.

Переговоры о прекращении огня - новости по теме

Ранее Трамп заявил о том, что проведет встречу с Зеленским и Путиным после саммита на Аляске. "Если первая встреча пройдет хорошо, я хотел бы почти сразу провести вторую встречу между Путиным, Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я был там", - сказал Трамп.

Как сообщал Главред, 15 августа президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между Трампом и Путиным не являются уступкой российскому диктатору. На самом деле это "встреча для выяснения позиций".

