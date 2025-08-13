Укр
Встреча Трампа с Зеленским и Путиным: СМИ узнали вероятное место саммита

Алексей Тесля
13 августа 2025, 21:28
163
По неофициальной информации, вопрос о месте проведения встречи обсуждался во время прошедшей видеоконференции.
Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Владимир Путина могут провести трехстороннюю встречу

Главное:

  • Встреча может состояться в одной из стран Европы
  • Не исключено, что саммит пройдет на Ближнем Востоке

Стало известно, где может пройти возможный трёхсторонний саммит с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Встреча может состояться либо в одной из стран Европы, либо на Ближнем Востоке, говорится в материале издания The Guardian.

видео дня

По неофициальной информации, вопрос о месте проведения встречи обсуждался во время прошедшей видеоконференции с участием американского и украинского президентов.

Подчеркивается, что в обсуждении также принимали участие лидеры ряда европейских стран. Среди вариантов рассматриваются города в европейском регионе и на Ближнем Востоке.

Прекращение огня: мнение эксперта

Экономист и бывший член Совета НБУ (2019–2021) Виталий Шапран высказался по поводу того, насколько долго Россия сможет продолжать военные действия.

По его словам, у РФ ещё остаются ресурсы как минимум до конца текущего года. "Они полагают, что накопили достаточный запас ракет и других средств. Однако интенсивность боевых действий меняется, а также наблюдается координированная работа украинской разведки, СБУ и других структур, которые систематически проводят успешные операции", — отметил он в интервью Главреду.

Переговоры о прекращении огня - новости по теме

Ранее Трамп заявил о том, что проведет встречу с Зеленским и Путиным после саммита на Аляске. "Если первая встреча пройдет хорошо, я хотел бы почти сразу провести вторую встречу между Путиным, Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я был там", - сказал Трамп.

Как сообщал Главред, 15 августа президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между Трампом и Путиным не являются уступкой российскому диктатору. На самом деле это "встреча для выяснения позиций".

Об источнике: The Guardian

"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Трем знакам зодиака феерично повезет до конца недели: кто получит желаемое

Трем знакам зодиака феерично повезет до конца недели: кто получит желаемое

Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Безумный успех и богатство: какие изменения ждут в 2025 году по дате рождения

Безумный успех и богатство: какие изменения ждут в 2025 году по дате рождения

"Что она сделала": украинский артист раскрыл истину Аллы Пугачевой

"Что она сделала": украинский артист раскрыл истину Аллы Пугачевой

Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

