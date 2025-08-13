Алла-Виктория Киркорова - еще тот "подарочек" для своего скандального отца.

Дочь Киркорова решила довести путиниста / Коллаж Главред, фото скриншот ТикТок

Кратко:

Что вытворила дочь Филиппа Киркорова

Как он отреагировал

В сети появилось видео, как скандальная и странная дочь путиниста Филиппа Киркорова Алла-Виктория намеренно выводит его из себя.

Как пишут российские пропагандистские паблики, Киркоров отдыхает сейчас со своими детьми в Греции. Между тем, дочь Киркорова выложила видео, как достает его своим поведением.

видео дня

Соответствующим роликом девочка поделилась на своей странице в ТикТок.

Она снимает на камеру сидящего за столом Киркорова и в это же время показывает ему язык. Она долго и выжидающе смотрит на путиниста и переводит камеру то на себя, то на отца, фиксируя его реакцию на видео.

Скандалы дочери Филиппа Киркорова

Отметим, что Алла-Виктория не в первый раз отличается такими выходками. Все начиналось с простых видео, где девочка просто с ненавистью смотрела на своего брата и театрально закатывала глаза, если ей дарили не такие подарки.

Позже она очень странно вела себя на похоронах деда - Бедроса Киркорова, а также часто на всех фото и видео выгляди угрюмой и не приветливой.

Сам путинист не раз отмечал, что у него есть проблемы с воспитанием дочери.

Дочь Киркорова с недовольным лицом / Фото KP.ru

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запретна въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

