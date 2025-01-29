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"Буду благодарна": Ольга Сумская показалась вместе со старшей сестрой

Элина Чигис
29 января 2025, 21:49
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Ольга Сумская поделилась редким снимком.
Ольга Сумская, Наталья Сумская
Ольга Сумская с Натальей Сумской - отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская, Наталья Сумская

Кратко:

  • Ольга Сумская подняла семейные архивы
  • Актриса поделилась важным снимком

Украинская популярная актриса Ольга Сумская показала архивное фото со своей родной сестрой – Натальей Сумской.

Напомним, сестры уже давно в ссоре и не общаются.

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На своей странице в Instagram Ольга опубликовала соответствующий черно-белый снимок, на котором она с сестрой позировали в молодости.

Также Сумская отметила, что нашла снимок в сундуке у своей покойной матери.

"Нашла прекрасное редкое фото в сундуке у мамочки… Может, найдется фотограф? Буду благодарна!" – написала Сумская.

Ольга Сумская
Ольга Сумская / инфографика: Главред

Ольга Сумская - последние новости по теме

Напомним, ранее Главред сообщал, что Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.

А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.

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Кто такая Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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