"Буду благодарна": Ольга Сумская показалась вместе со старшей сестрой

Кратко:
- Ольга Сумская подняла семейные архивы
- Актриса поделилась важным снимком
Украинская популярная актриса Ольга Сумская показала архивное фото со своей родной сестрой – Натальей Сумской.
Напомним, сестры уже давно в ссоре и не общаются.
На своей странице в Instagram Ольга опубликовала соответствующий черно-белый снимок, на котором она с сестрой позировали в молодости.
Также Сумская отметила, что нашла снимок в сундуке у своей покойной матери.
"Нашла прекрасное редкое фото в сундуке у мамочки… Может, найдется фотограф? Буду благодарна!" – написала Сумская.
Ольга Сумская - последние новости по теме
Напомним, ранее Главред сообщал, что Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.
А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.
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Кто такая Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
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