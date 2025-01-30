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Бывший муж Бритни Спирс рассказал, что его шокировало в отношениях с певицей

Анна Подгорная
30 января 2025, 01:30
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Сэм Асгари сделал жизненной важный вывод за время брака с Брит.
Бритни Спирс, Сэм Асгари
Сэм Асгари раскрыл детали жизни с Бритни Спирс / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/samasghari

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Американская певица Бритни Спирс и ее третий муж, модель и актер Сэм Асгари, расстались летом 2023 года. Они были вместе семь лет (из них 14 месяцев - в официальном браке).

Причину расставания оба супруга разглашать не стали, поэтому их развод стал обрастать различными слухами: согласно одним Асгари попросту сбежал от своей звездной возлюбленной из-за ее нестабильного поведения. Сам же артист отмечает, что далеко не это удивляло его в браке со Спирс.

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Об этом он рассказал в подкасте Кейт Хадсон и Оливера Хадсона. Сэм и Бритни познакомились на съемках ее клипа "Slumber Party" в 2016 году. Они начали встречаться, когда Спирс находилась под опекой своего отца. Этот факт тогда поразил ее бойфренда до глубины души.

Он отметил, что эта ситуация с Бритни столкнула его с реальностью мира индустрии развлечений: "Думаю, одна из самых сложных вещей, с которой приходится сталкиваться, когда идешь туда, – это родители и окружающие тебя люди. Все, что происходит, все, кто приходит в твою жизнь и кто использует тебя, – это наносит тебе вред, потому что это самые близкие тебе люди. Обычно люди, которые находятся рядом с тобой, люди, которых ты допускаешь в свой круг, ты как бы уязвим для них".

При этом Сэм Асгари рассказал, что был рад поддерживать свою бывшую супругу на протяжении почти десяти лет. Он не жалеет про их отношения и глубоко благодарен Бритни Спирс за них.

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Ранее Главред рассказывал, что 58-летнего голливудского актера Дэвида Швиммера, звезду сериала "Друзья", поймали на свидании со студенткой, которая моложе него в два раза.

Также в Сети появились слухи о том, что у лидера группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето роман с россиянкой. Еще недавно артист рассказывал, как скучает по "российской энергии".

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Кто такая Бритни Спирс?

Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

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