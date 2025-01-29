"Днище": у беглеца Олега Винника оскорбили украинского певца - причина

У Винника никогда не примут его критику.

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Валерия Барон возмутилась критикой Олега Винника / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

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Максим Бородин рассказал, как относится к песням Олега Винника

Глава фан-клуба беглеца написала свое мнение об этом

Глава официального фан-клуба певца Олега Винника, который сбежал из Украины еще в начале полномасштабной войны, Валерия Барон высказалась в сторону Максима Бородина, который не в восторге от творчества коллеги.

На своей странице в Facebook Барон назвала высказывание Максима "очередным днищем".

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"Простите, но это еще одно очередное днище. Становится понятным, Макс совсем не знаком с творчеством Олега Винника. Потому что только этим можно оправдать слова о неискренности и надменности творческого наследия Олега", – написала фанатка беглеца.

Также Барон заявила, что не слышала ни одной песни Бородина, которые, кстати, сейчас на волне популярности.

"К сожалению, эфиры Славы превратились в еще одну площадку для освещения сплетен и надуманных скандалов об Олеге Виннике. И это после того, как Олег не согласился с ним на интервью. Совпадение? Не думаю", – добавила Валерия.

Глава фан-клуба еще отметила, что у Винника огромный опыт в творчестве.

"Вы хоть что-то об этом знаете? Слышали хоть одну арию в его исполнении, видели, как его не отпускала со сцены публика? Вы видели стадионы и залы с десятками тысяч людей, которые дарили ему овации? Создайте столько, сколько создал Олег, а потом поговорим. И не обсуждайте тех, кому нравится творчество Винника. Заслужите, создайте собственную аудиторию и с ней общайтесь", – подытожила Барон.

Олег Винник / инфографика: Главред

Олег Винник - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, что украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк спрогнозировал, сможет ли беглец Олег Винник вернуть приязнь украинцев, какой она была до начала полномасштабной войны.

Также друг Винника, Поэт-песенник и телеведущий Петр Мага, раскрыл неожиданные подробности о жизни артиста до того, как тот стал популярным в Германии и Украине.

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Кто такой Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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