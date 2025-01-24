"Сиди тихонько": украинский певец поплатился за критику беглеца Винника

Максим Бородин раскритиковал свой же поступок.

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Максим Бородин - критика Олега Винника / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Вы узнаете:

Максим Бородин раньше осудил творчество беглеца Винника

Певец переосмыслили свой поступок

Украинский известный певец Максим Бородин ранее высказал свое мнение о беглеце Олеге Виннике и его творчестве, но ему пришлось объяснять свои слова.

В интервью для Славы Демина Бородин отметил, что не считает Винника своим конкурентом, ведь его творчество для него - "низкий жанр".

"Он работал на ту аудиторию, которой это все нравится. А меня огорчает нарочитая неискренность этой музыки. То, что делает Олег Винник, мне очень чуждо", - сказал певец.

Максим утверждает, что он неправильно сделал, раскритиковав Винника, ведь стоило ограничиться небольшими высказываниями.

"Обижать человека, рассказывая на широкую массу, какой у тебя вкус, - да сиди со своим вкусом тихонько. Я включил свою простоту. Но будь немного умнее, скажи просто: я не согласен. Мне кажется, музыка Винника не в твоем стиле и это не твоя ниша. И все. А нравится-не нравится – кому это нужно рассказывать", – поделился Бородин.

Олег Винник / инфографика: Главред

Смотрите видео интервью Максима Бородина:

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Ранее Главред сообщал, что украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк спрогнозировал, сможет ли беглец Олег Винник вернуть приязнь украинцев, какой она была до начала полномасштабной войны.

Также друг Винника, Поэт-песенник и телеведущий Петр Мага, раскрыл неожиданные подробности о жизни артиста до того, как тот стал популярным в Германии и Украине.

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Кто такой Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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