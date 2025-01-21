С ценой в половину минималки: Винник после провала в Польше даст два концерта

За билеты на концерт Олега Винника в Чехии хотят заоблачных денег.

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Олег Винник выступит в Праге после отмены концерта в Варшаве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/diamondhall.cz, ua.depositphotos.com

Кратко:

Олег Винник планирует дать первый с начала полномасштабной войны концерт

Выступление пройдет в Праге.

Весной 2022 года Олег Винник покинул информационное пространство и тайно выехал из Украины. И лишь летом 2024 он объявил о своем возвращении: выпустил новую песню, а несколько месяцев спустя объявил мини-тур по Европе.

Первой в списке значилась Польша: концерт Винника в Варшаве должен был состояться 21 декабря 2024 года, но за неделю до выступления его перенесли - до апреля 2025.

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Судьба этого концерта Олега Винника остается неизвестной, однако недавно было объявлено, что на День всех влюбленных артист планирует выступить в одном из ресторанов Праги. Гостям предлагают не только культурную программу, но также фуршет, напитки и "дискотеку 90-ых в перерывах между выступлениями".

При этом стоит отметить цену на билеты: четыре часа концерта Олега Винника с перерывами на дискотеку обойдутся поклонникам артиста в три тысячи чешских крон - это приблизительно 5.2 тысячи гривен, чуть больше половины минимальной зарплаты в Украине (минимальная зарплата сейчас составляет 8 тыс. грн - прим. редактора).

Олег Винник выступит в Праге после отмены концерта в Варшаве / instagram.com/diamondhall.cz

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Также певец и музыкальный продюсер Потап сменил псевдоним, и в презентации своего нового творческого альтер эго посмеялся над Украиной. Артиста критикуют в Сети.

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Кто такой Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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