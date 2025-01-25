"Отмена и этого концерта": ведущий высказался о срыве нового выступления Винника

Слава Демин не верит в успех беглеца.

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Олег Винник - новый концерт / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Кратко:

Слава Демин публично высмеял решения Винника

Ведущий ждет отмены его концерта

Украинский известный ведущий Слава Демин высказал свое мнение о предстоящем концерте певца Олега Винника, который сбежал в Германию еще в начале полномасштабной войны в Украине.

На своей странице в Telegram Демин отметил, что концерт беглеца в Праге 14 и 15 февраля просто не состоится.

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"Дядя Олег Винник после отмены концерта в Варшаве решил попробовать удачу в Чехии. Отмена и этого концерта через 3, 2, 1..." – написал ведущий.

Отметим, ранее Винник уже анонсировал свой первый за время полномасштабной войны в Украине концерт в Польше, но отменил его. А все из-за того, что не продались билеты. Теперь беглец решил выступить в ресторане, вероятно, чтобы снова не потерпеть фиаско.

Слава Демин о концерте Олега Винника / фото: скрин t.me, Слава Демин

Олег Винник / инфографика: Главред

Олег Винник - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, что украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк спрогнозировал, сможет ли беглец Олег Винник вернуть приязнь украинцев, какой она была до начала полномасштабной войны.

Также друг Винника, Поэт-песенник и телеведущий Петр Мага, раскрыл неожиданные подробности о жизни артиста до того, как тот стал популярным в Германии и Украине.

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Кто такой Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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