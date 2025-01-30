Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти кота

Когда нужно немного перезагрузиться, можно разгадывать головоломки. Ребусы позволяют потренировать смекалку и хорошо провести время в кругу семьи или друзей. На этот раз нам нужно найти кота в гараже.
Головоломка от Jaranjosh достаточно непростая. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно рассмотреть картинку и разобраться, в чем же фишка.
На картинке – мужчина сидит в гараже, где множество запчастей. В центре разобранный автомобиль, а рядом с мужчиной – судя по всему – супруга, которая пришла позвать его домой. Наша задача – найти здесь кота.
Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти кота? Ловите подсказку: посмотрите в правый угол картинки, там и спрятался кот. Правильные ответ обведен красным кружком.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого прекрасное зрение, где нужно за 5 секунд найти медведя среди множества снеговиков. Медведя будет отыскать крайне непросто.
Кроме того, можно поразгадывать ребус для тех, у кого великолепное зрение. Среди большого количества букв M нужно отыскать одну-единственную W, которая хорошо спрятана автором иллюзии.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке – возмущенные невеста с женихом и озадаченный свидетель свадьбы, ведь потерялось обручальное кольцо. Наша задача – найти кольцо за 5 секунд.
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