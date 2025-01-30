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Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти кота

Андрей Ганчук
30 января 2025, 06:57
34
Попробуйте разгадать интересную, но очень запутанную оптическую иллюзию – нужно среди множества предметов в гараже найти кота, который хорошо спрятался.
Главное
Найдите кота за 5 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного перезагрузиться, можно разгадывать головоломки. Ребусы позволяют потренировать смекалку и хорошо провести время в кругу семьи или друзей. На этот раз нам нужно найти кота в гараже.

Головоломка от Jaranjosh достаточно непростая. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно рассмотреть картинку и разобраться, в чем же фишка.

На картинке – мужчина сидит в гараже, где множество запчастей. В центре разобранный автомобиль, а рядом с мужчиной – судя по всему – супруга, которая пришла позвать его домой. Наша задача – найти здесь кота.

видео дня

Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете кота / Jagranjosh

Не удалось найти кота? Ловите подсказку: посмотрите в правый угол картинки, там и спрятался кот. Правильные ответ обведен красным кружком.

Разгадка
Если нашли кота, у вас отличное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого прекрасное зрение, где нужно за 5 секунд найти медведя среди множества снеговиков. Медведя будет отыскать крайне непросто.

Кроме того, можно поразгадывать ребус для тех, у кого великолепное зрение. Среди большого количества букв M нужно отыскать одну-единственную W, которая хорошо спрятана автором иллюзии.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке – возмущенные невеста с женихом и озадаченный свидетель свадьбы, ведь потерялось обручальное кольцо. Наша задача – найти кольцо за 5 секунд.

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