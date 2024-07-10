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Украина работает с Турцией над новым истребителем пятого поколения - детали

Степан Гафтко
10 июля 2024, 22:02
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Совместно с Турцией украинские компании работают над новым истребителем пятого поколения KAAN.
Украина работает с Турцией над новым истребителем пятого поколения - детали
Украина участвует в создании нового истребителя / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Turk Havachilik

Украинские компании совместно с турецкими коллегами разрабатывают новый истребитель пятого поколения. Пока что все разработки засекречены. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар на брифинге "Украинско-турецкие отношения: сотрудничество, помощь, текущие и дальнейшие инициативы".

"В разработке перспективного истребителя пятого поколения KAAN помогают украинские предприятия. Часть разработчиков также участвует в разработке его составляющих. На сегодня мы еще не раскрываем деталей с точки зрения безопасности", - заявил дипломат.

Также он сообщил, что этот проект является очень перспективным и после того, как его поставят на вооружение в турецкую армию, он может заинтересовать украинские воздушные силы.

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Посол Украины в Турции отметил, что сегодня две крупные турецкие компании: Baykar Makina, известная у нас производством "байрактаров", и государственная компании TUSAŞ (TAI), закупают украинские двигатели реактивные и турбореактивные для использования на беспилотных аппаратах.

"Также отдельный проект по поставке вертолетных двигателей. Основными партнерами здесь выступают украинские компании "Моторо Сич" и "Ивченко Прогресс", - резюмировал дипломат.

Надо сказать, что украинские компании сотрудничают с турецкими еще с февраля 2024 года. По информации некоторых чиновников, именно украинские производители поставляют туркам комплектующие к двигателям.

Поставки Украине истребителей и военной техники

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинская авиабаза в Староконстантинове Хмельницкой области, где расположена 7-я бригада тактической авиации Воздушных сил ВСУ, постоянно подвергается атакам российских оккупационных войск. Как сообщает Reuters, удар по авиабазе 27 июня стал очередным напоминанием о трудностях, с которыми сталкивается Киев, восстанавливая свои истощенные Военно-воздушные силы и готовясь к развертыванию первых американских истребителей F-16, которые Россия стремится уничтожить.

Министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов выдала лицензию на экспорт в Украину 24 самолетов F-16 и семи авиадвигателей, отметив, что первый самолет будет доставлен "в ближайшее время". Об этом говорится в письме министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, адресованном депутатам Палаты представителей и опубликованном на сайте парламента.

Украина вскоре получит давно обещанные истребители F-16 от нескольких европейских стран, которые стремятся помочь в войне с Россией. Украинские пилоты сейчас проходят обучение на иностранных военных базах, сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

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