Операция на Курщине отразиться на всей линии фронта: Згурец удивил прогнозом

Операция, которая связана с Курским направлением, должна определенным образом уменьшить продвижение врага на фронте, говорит эксперт.

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Операция на Курщине отразиться на всей линии фронта / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, google.com.ua

Действия ВСУ в Курской области ориентированы на осенний период и будут формировать другую повестку дня на поле боя. Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.

"Относительно событий в Курской области, то сейчас такое впечатление, что враги пытаются блокировать фланги, фронтальные продвижения в Курск и Курчатов. С другой стороны, нам надо создать больше угроз, которые заставят противника перебрасывать туда резервы. Возможно, вопрос в том, что ситуация по Курской области будет не единственным активным участком, где будут действовать сейчас ВСУ. Таким образом, прежде всего нужно, чтобы захватчик перебрасывал свои силы, которые на сегодня у него достаточно ограничены", - подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас все свои силы враг бросает на Покровское направление, где есть его продвижение в сторону линии обороны Гродовка - Новогродовка. Там линия обороны подготовлена, но надо помнить, что противник имеет преимущество и в живой силе, и в технике, и в артиллерии, а это как раз и сказывается на линии фронта.

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"Операция, которая связана с Курским направлением, возможно, еще с каким-то направлением, как раз и должна определенным образом уменьшить продвижение врага. Пока еще этого не происходит. Но, по моему мнению, через некоторое время влияние Курской операции должно сказаться на всей линии фронта. Возможно, это будет не завтра, а через месяц, потому что это действия, которые ориентированы на осенний период. А события на Курщине будут формировать другую повестку дня на поле боя. Однако отмечу, что существуют и преимущества, и риски этой операции", - подчеркнул Згурец.

Кто такой Сергей Згурец Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

Операция в Курской области - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные продолжили наступать по всей линии фронта в Курской области страны-агрессора России. Им удалось немного продвинуться на юго-восток от Суджи.

Также отмечалось, что Украина разрушила ключевой мост в Курской области России и нанесла удар по второму, который расположен неподалеку. Этим ВСУ нарушили российские маршруты снабжения и, возможно, сигнализируя о том, что войска Украины планируют окопаться и остаться в регионе.

Кроме того, командование страны-агрессора РФ пошло на крайние меры в Курской области, бросив на оборону территории "космическую пехоту", включая списанных военных со станций предупреждения о ядерном ударе и из полков тяжелых бомбардировщиков.

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