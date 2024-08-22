Россиянам наплевать на своих: РФ не запрашивала гуманитарный коридор с Курщины

Москва не обращалась с официальными запросами в Киев или в Красный Крест о гуманитарном коридоре из Курской области.

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Россияне не захотели создавать гуманитарный коридор из Курщины / коллаж: Главред, фото: ВВС, Википедия

Российские власти не запрашивали гуманитарный коридор из Курской области, чтобы эвакуировать людей. Такие сообщения не поступали ни в Киев, ни в Красный Крест. Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Telegram-канал "Мы Украина".

"Нет обращений российских властей. Мы свой мандат выполнили, мы объявили о такой возможности, а дальше Россия должна была это сделать - и этого не делает", - отметила Верещук.

В свою очередь Украина заявила, что с 14 августа готова открыть гуманитарный коридор для эвакуации жителей Курской области, которые проявят желание покинуть территории России.

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Затем Верещук заявила, что Украина уже готовит маршруты и варианты гуманитарного коридора, но чтобы он заработал, нужно официальный запрос российской стороны в Киев или в Красный Крест.

Кто такая Ирина Верещук Ирина Андреевна Верещук, до брака - Луцик (30 ноября 1979, Рава-Русская, Львовская область) - украинский политический и государственный деятель, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с 4 ноября 2021 года.Народный депутат Украины IX созыва от партии Слуга народа (29 августа 2019 - 4 ноября 2021). "Скоро "атомка" будет наша!": какое настроение царит среди бойцов ВСУ под Курском

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Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, что ранее американский генерал Бен Ходжес сообщил, что на Курщине россияне потеряли тысячи квалифицированных военных и стягивают туда срочников.

Также стало известным, что ВСУ ударили американскими бомбами GBU-39 по опорному пункту в Курской области.

Ранее мы сообщали, что Путин перебрасывает в Курскую область срочников, чтобы сдержать украинское наступление.

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