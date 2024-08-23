Посадить Путина за стол переговоров: Киев обыграл РФ боями на Курщине - эксперт

После начала боев на Курщине многие аналитики заявили, что таким образом Киев имеет целью именно посадить Путина за стол переговоров.

https://glavred.info/war/posadit-putina-za-stol-peregovorov-kiev-obygral-rf-boyami-na-kurshchine-ekspert-10590734.html Ссылка скопирована

Курская операция делает позицию Украины более выгодной / Коллаж: Главред, скриншот, фото 24 ОМБр им. короля Даниила

В контексте боев в Курской области речь идет о том, что стратегическая инициатива находится на стороне Украины, а Россия находится в состоянии стратегической неопределенности.

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович прокомментировал слухи о возможных переговорах с РФ и об усилении позиций Киева.

"Понятно, что это заставляет Россию полностью менять свои планы, в том числе и связанные с теми ультиматумами, которые выдвигал Путин относительно четырех областей Украины, Автономной Республики Крым о передаче их Российской Федерации, что, конечно же, невозможно и никогда не произойдет со стороны Украины. Но сейчас в этом конкретном случае ситуация заставляет российского диктатора пересматривать свои взгляды", - отметил эксперт.

видео дня

Кто такой Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА". В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

Кроме этого, Рейтерович обращает внимание, что Курская операция меняет взгляды экономических партнеров Кремля. Китай, в определенной степени Индия, Бразилия, Южноафриканская Республика пересматривают свою позицию относительно войны в Украине.

"Конечно, увидев такую операцию в Курской области, эти страны явно уже начали менять и изменили свои взгляды и свое отношение к тому, что, собственно говоря, делает Россия, как она планирует заканчивать войну. Теперь не удастся убеждать эти страны, что Путин активно делал последние полгода, что ситуация в России полностью под контролем и он готов на переговоры, но только с учетом своих требований. Сейчас это все изменилось. И чем дольше операция на территории Курской области будет продолжаться, тем меньше у Путина будет пространства для маневра именно в контексте сотрудничества с этими странами. И это, по моему мнению, главный фактор. Плюс не забываем о внутренней нестабильности в России, что, конечно, тоже будет побуждать определенную часть российских так называемых политических и экономических элит к тому, что войну надо заканчивать. Нужно садиться за стол переговоров и искать какой-то именно компромиссный вариант, который Украина как минимум сможет рассмотреть и выступить с инициативой начать эти переговоры", - отметил эксперт.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Операция на Курщине, как продолжает Игорь Рейтерович, несколько гораздо масштабнее, чем просто обмен или расширение линии фронта.

"Пока в этом контексте именно эту инициативу реализовывать удается. А дальше все будет зависеть от того, как долго Вооруженные силы Украины останутся на территории Российской Федерации и каким именно будет содержание этих территорий. То есть, будет ли там реальная линия фронта, или это будет пока расширение, увеличение этой территории, которую Россия не контролирует. В любом случае, в ближайшее время мы это узнаем, но понятно, что теперь это новая переменная и эту переменную Россия вынуждена будет учитывать. Еще важно, что эта переменная не в пользу переговорных позиций именно РФ, но, безусловно, в пользу Украины", - подытожил он.

Ситуация в Курской области - последние новости

Как известно, оккупанты отрезаны от линий снабжения в районе Сейма, пишут журналисты WSJ. Как результат, тысячи россиян попали в окружение в Курской области.

Уточняется, что ВСУ взорвали мосты с помощью американской системы Himars и БПЛА, а после этого россияне начали в "паническом режиме" возводить понтонные переправы, чтобы пересечь Сейм. Однако Силы обороны открыли по ним артиллерийский огонь, рассказали WSJ военные 44-й артиллерийской бригады ВСУ.

Также существует один из вариантов, что ВСУ могут пойти к Курской АЭС. Для РФ в Глушковском районе выходом из положения может быть только наведение понтонных переправ, считает Александр Коваленко.

ВСУ не желают останавливаться и готовят новые операции на Курщине. Силы обороны Украины в течение одного дня операции на территории Курской области берут в плен 100-150 пленных, отметил глава Сумской МВА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред