УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Посадить Путина за стол переговоров: Киев обыграл РФ боями на Курщине - эксперт

Даяна Швец
23 августа 2024, 03:00
13
После начала боев на Курщине многие аналитики заявили, что таким образом Киев имеет целью именно посадить Путина за стол переговоров.
Курская операция делает позицию Украины более выгодной
Курская операция делает позицию Украины более выгодной / Коллаж: Главред, скриншот, фото 24 ОМБр им. короля Даниила

В контексте боев в Курской области речь идет о том, что стратегическая инициатива находится на стороне Украины, а Россия находится в состоянии стратегической неопределенности.

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович прокомментировал слухи о возможных переговорах с РФ и об усилении позиций Киева.

"Понятно, что это заставляет Россию полностью менять свои планы, в том числе и связанные с теми ультиматумами, которые выдвигал Путин относительно четырех областей Украины, Автономной Республики Крым о передаче их Российской Федерации, что, конечно же, невозможно и никогда не произойдет со стороны Украины. Но сейчас в этом конкретном случае ситуация заставляет российского диктатора пересматривать свои взгляды", - отметил эксперт.

видео дня

Кто такой Игорь Рейтерович

Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма
Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА".

В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины".

Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности.

С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.

Кроме этого, Рейтерович обращает внимание, что Курская операция меняет взгляды экономических партнеров Кремля. Китай, в определенной степени Индия, Бразилия, Южноафриканская Республика пересматривают свою позицию относительно войны в Украине.

"Конечно, увидев такую операцию в Курской области, эти страны явно уже начали менять и изменили свои взгляды и свое отношение к тому, что, собственно говоря, делает Россия, как она планирует заканчивать войну. Теперь не удастся убеждать эти страны, что Путин активно делал последние полгода, что ситуация в России полностью под контролем и он готов на переговоры, но только с учетом своих требований. Сейчас это все изменилось. И чем дольше операция на территории Курской области будет продолжаться, тем меньше у Путина будет пространства для маневра именно в контексте сотрудничества с этими странами. И это, по моему мнению, главный фактор. Плюс не забываем о внутренней нестабильности в России, что, конечно, тоже будет побуждать определенную часть российских так называемых политических и экономических элит к тому, что войну надо заканчивать. Нужно садиться за стол переговоров и искать какой-то именно компромиссный вариант, который Украина как минимум сможет рассмотреть и выступить с инициативой начать эти переговоры", - отметил эксперт.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Операция на Курщине, как продолжает Игорь Рейтерович, несколько гораздо масштабнее, чем просто обмен или расширение линии фронта.

"Пока в этом контексте именно эту инициативу реализовывать удается. А дальше все будет зависеть от того, как долго Вооруженные силы Украины останутся на территории Российской Федерации и каким именно будет содержание этих территорий. То есть, будет ли там реальная линия фронта, или это будет пока расширение, увеличение этой территории, которую Россия не контролирует. В любом случае, в ближайшее время мы это узнаем, но понятно, что теперь это новая переменная и эту переменную Россия вынуждена будет учитывать. Еще важно, что эта переменная не в пользу переговорных позиций именно РФ, но, безусловно, в пользу Украины", - подытожил он.

Ситуация в Курской области - последние новости

Как известно, оккупанты отрезаны от линий снабжения в районе Сейма, пишут журналисты WSJ. Как результат, тысячи россиян попали в окружение в Курской области.

Уточняется, что ВСУ взорвали мосты с помощью американской системы Himars и БПЛА, а после этого россияне начали в "паническом режиме" возводить понтонные переправы, чтобы пересечь Сейм. Однако Силы обороны открыли по ним артиллерийский огонь, рассказали WSJ военные 44-й артиллерийской бригады ВСУ.

Также существует один из вариантов, что ВСУ могут пойти к Курской АЭС. Для РФ в Глушковском районе выходом из положения может быть только наведение понтонных переправ, считает Александр Коваленко.

ВСУ не желают останавливаться и готовят новые операции на Курщине. Силы обороны Украины в течение одного дня операции на территории Курской области берут в плен 100-150 пленных, отметил глава Сумской МВА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Курск мирные переговоры с Россией Курская область Бои в Курской области Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

Придут нацисты и сатанисты: как на Курщине власть пугает граждан украинцами

Придут нацисты и сатанисты: как на Курщине власть пугает граждан украинцами

03:37 Война
2,6 млн кв км: росСМИ паникуют что зона поражения украинскими БпЛА выросла

2,6 млн кв км: росСМИ паникуют что зона поражения украинскими БпЛА выросла

02:52 Война
Взрыв был мощнейший: чем могли ударить по российскому порту "Кавказ"

Взрыв был мощнейший: чем могли ударить по российскому порту "Кавказ"

23:51 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Интересный объект : эколог заметил странное явление после подрыва Каховской ГЭС 17912

"Интересный объект": эколог заметил странное явление после подрыва Каховской ГЭС

Россияне меняют поведение : офицер ВСУ объяснил отступления на Покровском направлении 8733

"Россияне меняют поведение": офицер ВСУ объяснил отступления на Покровском направлении

Пауков дома больше не будет: женщина поделилась интересным лайфхаком 6549

Пауков дома больше не будет: женщина поделилась интересным лайфхаком

Гороскоп на завтра 23 августа: Девам - невероятный отдых, Козерогам - сюрпризы 6523

Гороскоп на завтра 23 августа: Девам - невероятный отдых, Козерогам - сюрпризы

Последние новости

03:37

Придут нацисты и сатанисты: как на Курщине власть пугает граждан украинцами

03:30

Какой должна быть температура в морозилке: нюанс, который сохранит продукты

03:00

Посадить Путина за стол переговоров: Киев обыграл РФ боями на Курщине - эксперт

02:52

2,6 млн кв км: росСМИ паникуют что зона поражения украинскими БпЛА выросла

02:36

Как почистить воротник куртки: действенный совет за копейки

Огрызко: Курская операция – начало конца Путина, Россия близка к катастрофеОгрызко: Курская операция – начало конца Путина, Россия близка к катастрофе
02:13

Ракеты для HIMARS и другое: что вошло в новый пакет помощи от США Украине

02:00

Звезда фильмов Тарантино обвинен в домашнем насилии - подробности

01:36

Пограничники следят за белорусами: в ГПСУ сообщили о ситуации на границе

01:30

ВСУ замыкают кольцо: в Курской области россиян берут в окружение – эксперт РФ

Реклама
00:28

Филигранная работа: Цаплиенко показал, как ВСУ с Ми-8 уничтожили вражеский дронВидео

22 августа, четверг
23:56

Еще одна победа после ОИ: Магучих одержала победу в Бриллиантовой лиге

23:51

Взрыв был мощнейший: чем могли ударить по российскому порту "Кавказ"

23:23

Над немецкой АЭС летают "Орланы": вероятно, запустили российские шпионы - СМИ

23:20

Что нужно сделать, чтобы в погребе было сухо: плесень и влага исчезнет навсегда

23:11

США разрешают применять свое оружие для ударов по Курщине - Пентагон

22:48

Россиянам наплевать на своих: РФ не запрашивала гуманитарный коридор с Курщины

22:39

Путин назвал потерю части Курской области "ситуацией", в "эфир" пустили бомбежку Курска

22:30

"Есть результат": в ВСУ рассказали подробности мощного контрнаступления на ХарьковщинеВидео

22:12

Больше не выбрасывайте: рецепт консервированных зеленых помидоров без стерилизацииВидео

22:06

ВСУ ударили американскими бомбами по опорному пункту РФ на КурщинеВидео

Реклама
21:46

Жених Ярославы Магучих признался, почему не женится на спортсменке: "Все сложно"

21:31

Тысячи "двухсотых": генерал США рассказал, сколько бойцов потеряла РФ на Курщине

21:29

"Это очень эффективно": Зеленский рассказал, что поможет закончить войну в Украине

21:23

"Путину будет еще хуже": Подоляк сказал, к чему Украина принуждает РФ

21:09

"Папа - лучший аттракцион": Рики Мартин показал редкие фото малышей от экс-мужа

21:00

"Тоня прилетала": московская дочь Ольги Сумской засветилась в Украине - детали

20:59

Не предотвратила войну: Трамп "наехал" на Харрис за якобы встречу с Путиным

20:44

Удар по авиабазе Су-34 под Волгоградом: взрыв снес ангары с самолетами, кадрыФото

20:30

Беглец Волошин вдруг "обозвался" из-за границы: несет бред о "переговорах"

20:26

ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине и продвинулись на 2 километра: первые детали

20:02

В семье Натальи Валевской произошла трагедия

19:57

Мужчина наткнулся на опасное животное в "горлышке" унитаза, но было поздно

19:46

В Украину идет очередная волна жары и грозовые дожди: когда ожидать похолодание

19:13

"Удары по правительственным объектам" на День Независимости: в ЦПД оценили угрозу атак РФ

19:10

Церковь валится не под прессингом властимнение

19:00

Можно ли кожаные брюки стирать в стиральной машине: какой режим выбрать

19:00

Атакованный в порту "Кавказ" паром с топливом затонул: все подробности

18:27

Путин срочно перебрасывает срочников на "защиту" Курска: как это повлияет на бои

18:22

Прошли почти 30 километров за 2 дня: новые детали прорыва ВСУ на Курщине - DeepState

18:16

Прекращение огня в Курской области: в Венгрии недовольны операцией ВСУ в РФ

Реклама
18:02

Дымом затянуло всё вокруг: в порту "Кавказ" взорван российский паромФотоВидео

17:43

Ольга Сумская заговорила про конфликт, из-за которого не разговаривает с сестройВидео

17:32

Решить конфликт на поле боя нельзя: премьер Индии высказался об Украине

17:28

Становится слишком жирным: как часто нужно чистить утюжок для волос - знают не всеВидео

17:18

Полетит сразу 100 ракет: названа дата возможного российского обстрела Украины

16:57

Под Курском задвухсотили командира спецназа "Ахмата"

16:50

"Благодаря российским рублям отца": 14-летняя дочь Веры Брежнева встречается с россиянином - СМИ

16:42

Уничтожили до 50% всех МиГов в РФ: новые детали удара по аэродрому "Саваслейка"

16:22

В Украине жестко "взлетит" цена на хлеб: как изменится стоимость

16:15

"Китайский клоун и колхозница": путинисты Королева и Тарзан опозорились на всю РФ на свадьбе сына

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять