Коррупция в МСЭК: уже известно, сколько прокуроров в Украине имеют инвалидность

Право на выплаты имеют только прокуроры, имеющие инвалидность I или II группы.

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Инвалидность у прокуроров / коллаж: Главред, фото: ОГП

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В органах прокуратуры работают 523 человека с инвалидностью

229 прокуроров получают пенсию за выслугу лет

Продолжается работа над искоренением коррупции в МСЭК и органах прокуратуры

Сейчас в органах прокуратуры всех уровней работают 523 человека с инвалидностью. Об этом сообщает Офис генерального прокурора по итогам внутреннего расследования.

Там отметили, что этот показатель составляет менее 6% от общей численности прокуроров и не превышает 10% по прокуратурам.

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Однако, значительное превышение этих чисел фиксируется в прокуратурах в Хмельницкой и Черкасской областях - 29% и 27% соответственно.

"Двум прокурорам установлена I группа инвалидности, 328 - II группа и 193 - III группа. Среди них 348 или 67% - мужчины, 175 или 33% - женщины. 386 прокуроров или 74% - получили первичное решение МСЭК об установлении инвалидности в период до 2022 года", - говорится в заявлении.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что при этом право на выплаты имеют только прокуроры, которые имеют инвалидность I или II группы. Размер этой выплаты равен размеру пенсии за выслугу лет при наличии соответствующего 10-летнего стажа.

"229 прокуроров или около 70% от числа тех, кто имеют I и II группы, получают пенсию на таких основаниях. Почти половина от общей суммы пенсий, выплачиваемой этим работникам ежемесячно, приходится на органы прокуратуры Черкасской и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.

Стоит заметить, что по закону МСЭК обязаны направлять сообщения о группе инвалидности и причинах её установления по месту работы. В органы прокуратуры такие сообщения поступали лишь в единичных случаях - сейчас известно лишь о 10.

В ОГП добавили, что совместно с ГБР и СБУ работают над искоренением коррупции в МСЭК и органах прокуратуры.

Скандал с инвалидностью у прокуроров - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, почти все прокуроры Хмельницкой области имеют инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК (медико-санитарной комиссии) Татьяна Крупа.

Позже, президент Украины Владимир Зеленский подписал важный указ, который предусматривает ликвидацию МСЭК после скандала с инвалидностью для прокуроров.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о том, что функции Центральной МСЭК возложены на Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности.

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