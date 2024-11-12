Коррупция в МСЭК: уже известно, сколько прокуроров в Украине имеют инвалидность

Главное:
- В органах прокуратуры работают 523 человека с инвалидностью
- 229 прокуроров получают пенсию за выслугу лет
- Продолжается работа над искоренением коррупции в МСЭК и органах прокуратуры
Сейчас в органах прокуратуры всех уровней работают 523 человека с инвалидностью. Об этом сообщает Офис генерального прокурора по итогам внутреннего расследования.
Там отметили, что этот показатель составляет менее 6% от общей численности прокуроров и не превышает 10% по прокуратурам.
Однако, значительное превышение этих чисел фиксируется в прокуратурах в Хмельницкой и Черкасской областях - 29% и 27% соответственно.
"Двум прокурорам установлена I группа инвалидности, 328 - II группа и 193 - III группа. Среди них 348 или 67% - мужчины, 175 или 33% - женщины. 386 прокуроров или 74% - получили первичное решение МСЭК об установлении инвалидности в период до 2022 года", - говорится в заявлении.
В Офисе генпрокурора подчеркнули, что при этом право на выплаты имеют только прокуроры, которые имеют инвалидность I или II группы. Размер этой выплаты равен размеру пенсии за выслугу лет при наличии соответствующего 10-летнего стажа.
"229 прокуроров или около 70% от числа тех, кто имеют I и II группы, получают пенсию на таких основаниях. Почти половина от общей суммы пенсий, выплачиваемой этим работникам ежемесячно, приходится на органы прокуратуры Черкасской и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.
Стоит заметить, что по закону МСЭК обязаны направлять сообщения о группе инвалидности и причинах её установления по месту работы. В органы прокуратуры такие сообщения поступали лишь в единичных случаях - сейчас известно лишь о 10.
В ОГП добавили, что совместно с ГБР и СБУ работают над искоренением коррупции в МСЭК и органах прокуратуры.
Скандал с инвалидностью у прокуроров - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, почти все прокуроры Хмельницкой области имеют инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК (медико-санитарной комиссии) Татьяна Крупа.
Позже, президент Украины Владимир Зеленский подписал важный указ, который предусматривает ликвидацию МСЭК после скандала с инвалидностью для прокуроров.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о том, что функции Центральной МСЭК возложены на Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности.
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Что такое Офис Генерального прокурора?
Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.
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