Кто теперь будет выполнять функции центральной МСЭК: в Минздраве подписали приказ

Правительство приняло изменения в Положение о медико-социальной экспертизе - детали в материале.

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Ляшко подписал важный приказ / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о том, что функции Центральной МСЭК возложены на Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности.

Известно, что Правительство приняло изменения в Положение о медико-социальной экспертизе, которые позволяют Минздраву возлагать права и обязанности Центральной МСЭК на предприятие, учреждение или организацию, относящуюся к сфере управления Минздрава, говорится в сообщении.

Теперь с 1 января 2025 года областные, городские и межрайонные МСЭК по всей стране прекратят выполнять свои функции по экспертизе инвалидности и установлению утраты трудоспособности. Их функции передадут кластерным и надкластерным больницам.

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Также Правительство утвердило план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди МСЭК:

создание рабочей группы для пересмотра решений, которые принимали МСЭК, в частности в отношении должностных лиц;

разработку Минздравом и Минцифры плана цифровизации прохождения всех этапов экспертизы;

быстрый аудит всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов, который проведет Пенсионный фонд вместе с ГБР, Нацполицией и СБУ;

вынесение на рассмотрение Правительства законопроектов от Минздрава и Минсоцполитики по комплексной реформе МСЭК.

Алгоритм обжалования решений МСЭК пока не изменился.

"Если ваше дело было направлено на обжалование в Центральную МСЭК, то оно будет перенаправлено в Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности МЗ Украины в городе Днепр. С вами свяжутся по поводу рассмотрения и дальнейших действий, очередность рассмотрения будет сохранена", - говорится в сообщении.

Что такое МСЭК? Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, которые обращаются для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохранения после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.

Скандалы с МСЭК - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подписал важный указ о ликвидации МСЭК. 22 октября Зеленский подписал важный указ, который предусматривает прекращение работы МСЭК после скандала с инвалидностью для прокуроров.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл, что будет в Украине вместо МСЭК. Он также добавил, что поручил министру здравоохранения подготовить и представить на рассмотрение Кабинета министров все необходимые нормативные акты и законопроекты для завершения реформы ликвидации МСЭК.

После громкого скандала на Ривненщине уволили руководителей семи МСЭКов. Как известно, ранее СБУ разоблачила в Ровенской области масштабную схему выдачи фейковых групп инвалидности для уклонения от военной службы. За деньги фигуранты помогали уклонистам сбежать от призыва на основании поддельных документов.

Стало известно, как изменится система и что будет с выплатами после реформы МСЭК. Президент поручил разработать план цифровизации всех этапов прохождения МСЭК, а правительству, правоохранителям и областным администрациям - проверить решения МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам соответствующих государственных органов.

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