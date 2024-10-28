Кто теперь будет выполнять функции центральной МСЭК: в Минздраве подписали приказ

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о том, что функции Центральной МСЭК возложены на Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности.
Известно, что Правительство приняло изменения в Положение о медико-социальной экспертизе, которые позволяют Минздраву возлагать права и обязанности Центральной МСЭК на предприятие, учреждение или организацию, относящуюся к сфере управления Минздрава, говорится в сообщении.
Теперь с 1 января 2025 года областные, городские и межрайонные МСЭК по всей стране прекратят выполнять свои функции по экспертизе инвалидности и установлению утраты трудоспособности. Их функции передадут кластерным и надкластерным больницам.
Также Правительство утвердило план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди МСЭК:
- создание рабочей группы для пересмотра решений, которые принимали МСЭК, в частности в отношении должностных лиц;
- разработку Минздравом и Минцифры плана цифровизации прохождения всех этапов экспертизы;
- быстрый аудит всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов, который проведет Пенсионный фонд вместе с ГБР, Нацполицией и СБУ;
- вынесение на рассмотрение Правительства законопроектов от Минздрава и Минсоцполитики по комплексной реформе МСЭК.
Алгоритм обжалования решений МСЭК пока не изменился.
"Если ваше дело было направлено на обжалование в Центральную МСЭК, то оно будет перенаправлено в Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности МЗ Украины в городе Днепр. С вами свяжутся по поводу рассмотрения и дальнейших действий, очередность рассмотрения будет сохранена", - говорится в сообщении.
Что такое МСЭК?
Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, которые обращаются для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохранения после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.
Скандалы с МСЭК - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подписал важный указ о ликвидации МСЭК. 22 октября Зеленский подписал важный указ, который предусматривает прекращение работы МСЭК после скандала с инвалидностью для прокуроров.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл, что будет в Украине вместо МСЭК. Он также добавил, что поручил министру здравоохранения подготовить и представить на рассмотрение Кабинета министров все необходимые нормативные акты и законопроекты для завершения реформы ликвидации МСЭК.
После громкого скандала на Ривненщине уволили руководителей семи МСЭКов. Как известно, ранее СБУ разоблачила в Ровенской области масштабную схему выдачи фейковых групп инвалидности для уклонения от военной службы. За деньги фигуранты помогали уклонистам сбежать от призыва на основании поддельных документов.
Стало известно, как изменится система и что будет с выплатами после реформы МСЭК. Президент поручил разработать план цифровизации всех этапов прохождения МСЭК, а правительству, правоохранителям и областным администрациям - проверить решения МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам соответствующих государственных органов.
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