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"Процесс пошел": Свитан сказал, когда удастся стабилизировать ситуацию на фронте

Алёна Воронина
21 мая 2024, 11:53
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Нужно полтора-два месяца, чтобы насытить фронт новым вооружением, поэтому не удастся стабилизировать ситуацию очень быстро.
Роман Свитан, ВГУ
Свитан сказал, когда удастся стабилизировать ситуацию на фронте/ коллаж: Главред, фото: Главред, 22 отдельная механизированная бригада

В последнее полугодие движение боеприпасов и военной техники Украине от партнеров было приостановлено. Теперь для того, чтобы снова запустить этот маховик, нужен минимум месяц, но вероятнее всего для этого потребуется полтора-два месяца.

Фронт возможно удастся стабилизировать только примерно в конце июня. Такое мнение высказал полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан в интервью Главреду.

"Теперь, чтобы снова запустить весь маховик (предоставления военной помощи - ред.), нужен минимум месяц. По факту - полтора-два месяца. Всё это движение сил и средств в нашу сторону станет на максимальный поток где-то в начале июня. Еще потребуется месяц, чтобы вооружения насытили фронт. Думаю, только в конце июня можно будет говорить о том, что фронт насыщен западным оружием, и поток никто уже не остановит. Маховик постепенно запускается, деньги выделены. Процесс пошел", - сказал Свитан.

Также он отметил, что речь идет и о логистике, которую нельзя перегрузить. Он привел пример, что невозможно собрать военную технику на миллиард долларов и скопом ее везти в Украину. Поставки техники нужно рассредоточивать по времени с учетом расстояния.

"Таким образом, стабилизация ситуации на фронте ожидается примерно в конце июня. К тому времени, возможно, подвезут и боевые самолеты. Мы ждем истребители F-16, которые поспособствуют стабилизации", - сказал он.

По его словам, в то же время многое зависит от того, с каким вооружением привезут самолеты и под какие задачи.

"Допустим, если в них будут только ракеты "воздух-воздух", значит, появится возможность отогнать российские Су-34 с корректируемыми авиабомбами от линии боевого соприкосновения, или можно будет ловить российские ракеты в Украине. Возможно, даже сбивать вражеские ракеты над территорией РФ. От F-16 не скроются даже ракеты, которые идут на предельно малых высотах под горизонтом наших наземных зенитных ракетных комплексов. У самолетов авионика и радары позволяют видеть цель на дальности 100 км.", - объяснил Свитан.

Он отметил, что все российские ракеты, которые подкрадываются к нашей территории на малых высотах, можно будет валить в российском воздушном пространстве.

"Я думаю, что до конца июня фронт насытится оружием. Если появятся F-16, нам гораздо проще будет выполнять задачи по обороне. А вот перспективы наступательных действий напрямую будут зависеть от численности наших войск", - сказал военный эксперт.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал, что будет с войсками России до конца года:

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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