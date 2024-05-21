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В Киев с визитом приехала глава МИД Германии Бербок

Анна Ярославская
21 мая 2024, 09:29
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Изначально Бербок хотела посетить Харьков. Но поездку пришлось отменить по соображениям безопасности из-за продолжающихся российских обстрелов.
Анналена Бербок
Анналена Бербок приехала з визитом в Киев / Коллаж: Главред, фото: DW Украина/Telegram, pixabay.com

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник, 21 мая, приехала в Киев. Это уже пятый визит в Украину с момента начала полномасштабного российского вторженияв феврале 2022 года.

Визит Бербок в Киев держался в секрете. Изначально Бербок хотела посетить Харьков. Но поездку пришлось отменить по соображениям безопасности из-за продолжающихся российских обстрелов.

После прибытия политик упомянула о сложной ситуации в стране и заверила Украину в солидарности, пишет Spiegel.

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"Ситуация в Украине вновь резко обострилась из-за массированных российских авиаударов по гражданской инфраструктуре и жестокого российского наступления в районе Харькова ", - сказала она.

Министр иностранных дел призвала оказать большую поддержку в защите воздушного пространства Украины.

"Чтобы защитить Украину от града российских ракет и беспилотников, ей срочно необходимо усилить противовоздушную оборону", — сказала Бербок.

Именно поэтому она вместе с министром обороны Борисом Писториусом выступила с глобальной инициативой по усилению противовоздушной обороны. На дополнительную поддержку систем ПВО для Украины уже собрано почти миллиард евро.

"Мы должны объединить усилия, чтобы Украина могла выжить, чтобы украинцы могли продолжать жить самостоятельной жизнью в будущем. И чтобы путинские войска в ближайшее время не оказались у наших границ", - добавила глава МИД Германии.

Бербок также подтвердил европейскую солидарность с Украиной.

"Путин в своем имперском безумии хотел захватить Украину, но вместо этого он прочно спаял ее с Европой", — сказала она.

Бербок высоко оценила прогресс, достигнутый Украиной в реформах для вступления Украины в ЕС.

"Сейчас важно не ослаблять наших усилий – в плане судебной реформы, борьбы с коррупцией и свободы СМИ", - сказала она.

По словам Бербок, конференция по восстановлению Украины запланирована на июнь в Берлине.

"Наша поддержка основана на глубокой убежденности в том, что Украина выиграет эту войну. Путин предполагает, что в какой-то момент у нас закончится воздух, но у нас есть выдержка. Германия вместе со многими другими странами со всех уголков мира твердо стоит на стороне Украины", - сказала она.

Политик отметила, что народ Украины может рассчитывать на поддержку в долгосрочной перспективе.

Кто такая Анналена Бербок

Анналена Бербок — немецкий политический и государственный деятель. Министр иностранных дел Германии. Сопредседатель партии Союз 90 / Зелёные (совместно с Робертом Хабеком) с 2018 по 2022 год. С 2013 года Бербок является депутатом Бундестага.

11 января 2023 года нанесла внезапный визит на Украину. В частности, посетила Харьков, где осмотрела разрушения и выступила с заявлением в поддержку Украины, объявив о выделении дополнительных 40 млн евро.

24 января 2023 года на заседании ПАСЕ в ходе дебатов о поставках танков Бербок призвала Совет Европы к сплочённости со словами: "Мы ведём войну против России, а не друг с другом".

Визит Блинкена в Украину

Утром во вторник, 14 мая, в Киев с неанонсированным визитом прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Это стало первым визитом чиновника США в Украину после того, как в прошлом месяце Конгресс принял пакет военной помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов.

Цель поездки Блинкена в Киев - "продемонстрировать солидарность США с Украиной, которая пытается отразить массированные российские бомбардировки на своей северо-восточной границе".

Госсекретарь США выступил с речью в столичном КПИ. Он говорил о войне и будущем Украины.

После всех встреч вечером 14 мая Блинкен решил посетить один из подземных баров Киева и вышел на сцену. Госсекретарь США взял в руки гитару и вместе с солистом группы исполнил песню Нила Янга Rockin' in the Free World.

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