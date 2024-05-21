Сколько действует справка о годности к военной службе: объяснение юристов

Срок действия такой справки только в мирное время составляет пять лет, а во время мобилизации и военного положения - один год.

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Сколько действует справка о годности к военной службе/ коллаж: Главред, фото: 37-я отдельная бригада морской пехоты, УНИАН

Справка с заключением о годности к военной службе, которую получают резервисты и военнообязанные после медицинского осмотра во время мобилизации и военного положения, действует только в течение года.

Такой срок действия этой справки предусмотрен постановлением Кабинета министров Украины от 16 мая 2024 года №560, отмечает "Судебно-юридическая газета".

В юридическом издании отреагировали на слова представителя Министерства обороны Украины, старшего лейтенанта Дмитрия Лазуткина о том, что срок действия такой справки составляет пять лет, и отметили, что такие длительные сроки действуют только в мирное время.

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Отмечается, что, согласно постановлению Кабмина от 16 мая 2024 года №560, в мирное время при определении назначения резервиста или военнообязанного на особый период и включения его в состав военных команд для комплектования воинских частей (учреждений) они проходят медицинский осмотр. По результатам такого медицинского осмотра они получают справку, срок действия которой составляет пять лет. При этом резервистам и военнообязанным, которые пригодны к военной службе, вручается мобилизационное распоряжение.

Тех резервистов и военнообязанных, которых еще в мирное время назначили на комплектование воинских частей (учреждений) с вручением мобилизационных распоряжений во время мобилизационного развертывания ВСУ и других военных формирований, могут призвать на военную службу по мобилизации по результатам медосмотров, которые они проходили ранее. Сначала будет проведен опрос, имеют ли они жалобы на здоровье. Если таких жалоб нет, то их не будут отправлять на военно-врачебную комиссию для прохождения медосмотра.

Если у резервиста или военнообязанного истек срок действия решения (постановления) о годности к военной службе, или если он ранее не проходил медицинский осмотр, то его направят на ВВК.

Граждане, состоящие на воинском учете и со вступлением в силу Указа президента об объявлении мобилизации прибыли в ТЦК для уточнения своих учетных данных, не направляются на медицинский осмотр. Лица, которые уточнили свои учетные данные, вызываются на медицинский осмотр повесткой.

"В случае прохождения резервистами и военнообязанными медицинского осмотра во время мобилизации и/или военного положения срок действия справки с заключением о пригодности к военной службе составляет один год. То есть, справка действует 5 лет (как сказал Лазуткин), но в мирное время. Во время военного положения срок действия справки - один год", - говорится в сообщении.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Что предусматривает закон о мобилизации/ Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее в Минобороны описали механизм, как теперь нужно проходить ВВК. В Минобороны объяснили, как в Украине изменился механизм прохождения ВВК и кто должен направить на повторную проверку ограниченно годных.

Также ранее сообщалось, что в Резерв+ появятся электронные направления на ВВК. Эта функция может появиться уже после ближайшего обновления.

Напомним, в Минобороны раскрыли новые функции Резерв+. Полноценная версия приложения "Резерв+" будет доступна уже летом. Тогда же в приложении появится электронный военный билет. Об этом заявил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

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