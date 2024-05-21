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Замораживание войны обернется против Украины: Разумный описал неутешительный сценарий

Алёна Воронина
21 мая 2024, 14:20
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Если война в Украине перейдет в состояние замороженной, то страна-агрессор РФ воспользуется этим и попытается восстановить свой военный потенциал.
Максим Розумный, украинские военные
РФ может использовать замораживание войны для укрепления своего военного потенциала/ коллаж: Главред, фото: Главред, 38 отдельная бригада морской пехоты

Если война в Украине перейдет в состояние замороженной, то это не означает, что боевые действия остановятся полностью - определенные локальные конфликты могут сохраняться.

Однако в случае замораживания войны, во-первых будет сохраняться высший международный контроль, во-вторых, будут осознаваться риски эскалации. Такое мнение высказал доктор политических наук Максим Разумный в интервью Главреду.

"Аналогия с Нормандским форматом и Минскими договоренностями здесь довольно корректна. Именно такой вариант является наиболее ожидаемым. В конце концов, даже на Корейском полуострове, вокруг Сектора Газа, как мы все хорошо видим, то есть везде, где произошли подобные разграничения, они никогда не были полной заморозкой. Определенные локальные конфликты будут сохраняться, но, возможно, в нашем случае будет, во-первых, значительно выше международный контроль, а во-вторых, будут осознаваться риски эскалации", - отметил Разумный.

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По его словам, упомянутые выше два фактора, возможно, также несколько сдерживали бы возможность большой войны, от которой все устали и которой бы пытались избежать на будущее.

"На примере Грузии мы видим, как они боятся войны после 2008 года, и, возможно, в том же состоянии будут и украинцы", - сказал он.

По словам Разумного, если война в Украине перейдет в состояние замороженной, то страна-агрессор Россия воспользуется этим и в этот период времени будет пытаться восстановить свой военный потенциал. Об этом уже прямо свидетельствуют цифры запланированного военного бюджета РФ, обратил внимание доктор политических наук. Также он добавил, что Китай так же будет развивать свои ВПК и вооруженные силы - это тоже четко артикулировано среди его приоритетов.

"И это будет происходить по нескольким причинам. Во-первых, из-за углубления противостояния между блоками, потому что деэскалации между Западом и Востоком, очевидно, не будет. Во-вторых, и Россия, и Китай вступают в период определенного упадка, экономического спада и демографических проблем. И в этих условиях оба режима будут поддерживать состояние мобилизованности населения и образ врага, что будет сопровождаться милитаризацией", - отметил Розумный.

Кто такой Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в Сумах и Харькове могут появиться Patriot. Президент раскритиковал Запад за отсутствие оперативности в помощи Украине.

Также ранее в ISW раскрыли планы оккупантов и отметили, что РФ накапливает войска возле Сумщины. Группировка ВС РФ в Курской области насчитывает от 9 до 10 тысяч человек.

Напомним, в Госдепе США сказали, какого окончания войны в Украине они ожидают. Представитель Госдепа подчеркнул, что позиция США относительно того, кого они хотят видеть победителем в этой войне, является четкой.

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война в Украине вторжение России Максим Розумный
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