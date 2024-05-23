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Враг может нанести удар по Киеву: Жданов предупредил об опасности 26 мая

Юлия Закрепа
23 мая 2024, 11:05
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Российская оккупационная армия сегодня использует воздушные тревоги в качестве психологического давления на украинское население.
Враг может нанести удар по Киеву: Жданов предупредил об опасности 26 мая
Россия готовит атаку на Киев 26 мая / коллаж: Главред, фото: unsplash

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, когда враг может ударить по Украине снова и сколько ракет имеет в запасе для новых массированных атак по Украине.

Жданов отметил, что нельзя исключать, что российская армия нанесет удар по столице в День Киева - в воскресенье, 26 мая.

"Хотя Киев они давно не обстреливали. Они знают, что здесь очень плотная система противовоздушной обороны. И в принципе только могут нас погонять по бомбоубежищам. А пробить оборону Киева им еще не удавалось, слава Богу. Хотя, чтобы опорочить праздник, вполне вероятно может быть удар. Не массированный, но может быть групповой ракетный. Несколько ракет в сторону Киева. Или будем бегать весь день по бомбоубежищам из-за объявления воздушной тревоги", - говорит Олег Жданов в интервью для ТСН.

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Российская армия сегодня использует воздушные тревоги в качестве психологического давления на украинское население, отметил военный эксперт.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Атака РФ по Киеву: что известно

Напомним, что в ночь на 8 мая РФ ударила по Киеву крылатыми ракетами. российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине. Атаковали в том числе и столицу - Киев. Воздушная тревога длилась более трех часов. По предварительным данным, в столице обошлось без пострадавших и разрушений.

Олег Жданов предупредил, какие города под угрозой массированного удара России. Военный эксперт рассказал, почему российская оккупационная армия пытается уничтожить Одессу и какова цель Кремля. Армия РФ учится и меняет приоритеты целей понимая, что нанесением ударов по Киеву они ничего не достигнут.

Майор НГУ Алексей Гетьман рассказал о планах россиян атак по столичным медучреждениям. Анализ известных политических экспертов позволяет предполагать, что когда у российских оккупантов что-то не получается на линии фронта, то они прибегают к террористическим актам внутри собственной страны.

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