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Много пострадавших, разрушено здание: РФ ударила КАБами по центру Харькова

Ангелина Подвысоцкая
27 мая 2024, 17:00обновлено 27 мая, 17:45
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Российские оккупанты атаковали авиабомбами гражданское предприятие. Уже известно о погибших.
Харьков, взрыв в Харькове
РФ ударила КАБами по центру Харькова / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Telegram

Российские оккупанты подняли в воздух вражескую авиацию и ударили КАБами по Харькову. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

удар по Харькову
РФ ударила КАБами по центру Харькова / фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил удар по центральному району Харькова. Он отметил, что взрыв прогремел в промзоне Холодногорского района города. Информация о возможных разрушениях уточняется.

удар по Харькову
РФ ударила КАБами по центру Харькова / фото: скриншот

Впоследствии председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что по предварительным данным пострадали 4 человека. Информации о жертвах пока нет.

видео дня
удар по Харькову
РФ ударила КАБами по центру Харькова / фото: скриншот

Впоследствии в Сети появилось фото с места ударов по Харькову. На кадрах видно 2 столба дыма.

взрыв в Харькове
РФ ударила КАБами по центру Харькова / фото: Telegram

Олег Синегубов впоследствии добавил, что количество пострадавших возросло до 11-ти. Одна женщина погибла. Стало известно, что оккупанты ударили по гражданскому предприятию, есть разрушения производственных помещений.

Инфографика КАБ, инфографика
Что такое КАБ? / Инфографика: Главред

Что такое КАБ?

КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограммов, пишет Википедия.

Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая лазерным лучом, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства - КАБ-500Кр, наводимая на цель с помощью телевизионной ГСН. В дальнейшем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.

Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.

Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Удары РФ по Харькову 25 мая - последние новости:

Как сообщал Главред, днем 25 мая россияне ударили КАБами по Харькову. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что один из ударов был направлен на строительный гипермаркет, где было много людей. Вскоре оккупанты совершили еще один удар по Центральному парку Харькова.

Президент Зеленский отметил, что россияне нанесли удар по торговому центру в Харькове днем, когда внутри было много работников и посетителей. Он назвал этот удар очередным проявлением "российского безумия" и призвал мировых лидеров поддержать Украину и предоставить средства ПВО для защиты от российских атак.

Позже следователи назвали количество пропавших без вести в Харькове. Среди них оказались и работники ТЦ, и посетители. На данный момент продолжается поисковая операция и идентификация тел.

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