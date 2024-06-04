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В британской разведке назвали основное направление наступления российских сил

Алексей Тесля
4 июня 2024, 16:00
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Российские силы не смогли достичь значительных успехов, говорят в разведке Британии.
Российские военные, Волчанск
Названо направление наступления оккупантов РФ / минобороны РФ, ГСЧС Украины в Харьковской области

В течение последних трех суток сектор Авдеевка-Покровск в Донецкой области оставался основным направлением усилий российских сил, вместе с тем, оккупанты не достигли значительных успехов, считают в британской разведке.

"Сектор Авдеевка-Покровск оставался вероятным основным направлением усилий российских сил в течение последних 72 часов, с высоким уровнем оперативной активности. Российские силы добились незначительных успехов в северной части этого сектора в направлении сел Сокол и Евгеньевка. По параллельной оси примерно в 3 км к югу российские силы, вероятно, приближаются к окраинам села Новоселовка Первая", - говорится в отчете, опубликованном в соцсети Х Министерства обороны Соединенного королевства во вторник.

Кроме этого, несмотря на интенсивные атаки на украинские позиции к западу от села Нетайлово, российские силы не смогли достичь значительных успехов. Также ВСУ отбили российские атаки на село Невельское, которое остается под контролем украинских Сил Обороны.

видео дня

"В течение следующей недели этот сектор (Авдеевка-Покровск – ред.), вероятно, будет оставаться зоной повышенного оперативного внимания, поскольку российские силы пытаются сохранить оперативный темп в условиях тяжелых потерь", - отмечают в разведке.

Screenshot
/ @DefenceHQ

Наступление РФ 2024 - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что оккупанты продвинулись в двух областях Украины. Военные аналитики отмечают продвижение врага в двух областях Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты продвинулись на востоке. Ресурс DeepState сообщил об уточнении линии столкновения в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский назвал горячие точки на Харьковщине. На поле боя все решают смелость и стойкость украинских бойцов, которые отражают атаки российских оккупантов, сказал президент Владимир Зеленский.

Наступление России 2024

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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