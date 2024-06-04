В британской разведке назвали основное направление наступления российских сил

Российские силы не смогли достичь значительных успехов, говорят в разведке Британии.

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Названо направление наступления оккупантов РФ / минобороны РФ, ГСЧС Украины в Харьковской области

В течение последних трех суток сектор Авдеевка-Покровск в Донецкой области оставался основным направлением усилий российских сил, вместе с тем, оккупанты не достигли значительных успехов, считают в британской разведке.

"Сектор Авдеевка-Покровск оставался вероятным основным направлением усилий российских сил в течение последних 72 часов, с высоким уровнем оперативной активности. Российские силы добились незначительных успехов в северной части этого сектора в направлении сел Сокол и Евгеньевка. По параллельной оси примерно в 3 км к югу российские силы, вероятно, приближаются к окраинам села Новоселовка Первая", - говорится в отчете, опубликованном в соцсети Х Министерства обороны Соединенного королевства во вторник.

Кроме этого, несмотря на интенсивные атаки на украинские позиции к западу от села Нетайлово, российские силы не смогли достичь значительных успехов. Также ВСУ отбили российские атаки на село Невельское, которое остается под контролем украинских Сил Обороны.

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"В течение следующей недели этот сектор (Авдеевка-Покровск – ред.), вероятно, будет оставаться зоной повышенного оперативного внимания, поскольку российские силы пытаются сохранить оперативный темп в условиях тяжелых потерь", - отмечают в разведке. / @DefenceHQ

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Ранее сообщалось о том, что оккупанты продвинулись в двух областях Украины. Военные аналитики отмечают продвижение врага в двух областях Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты продвинулись на востоке. Ресурс DeepState сообщил об уточнении линии столкновения в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский назвал горячие точки на Харьковщине. На поле боя все решают смелость и стойкость украинских бойцов, которые отражают атаки российских оккупантов, сказал президент Владимир Зеленский.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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