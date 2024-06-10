Кого из мужчин могут задержать и принудительно доставить в ТЦК: в ВР четко ответили

Задерживать граждан просто для обновления данных не могут ни работники ТЦК, ни полиция, рассказал Федор Вениславский.

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Имеют ли право работники ТЦК задерживать людей / Коллаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, ua.depositphotos.com

Работники ТЦК и СП не имеют права задерживать людей. Такое право есть только у работников Национальной полиции и только, если лицо находится в розыске. Об этом сообщил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина".

"Право на задержание людей имеют только работники Национальной полиции... Но если во время проверки документов выяснилось, что гражданин Украины находится в розыске - то есть он уже должен был быть мобилизован, ему приходили повестки и т.д. - то представители Национальной полиции могут задержать и доставить этого человека в соответствующие подразделения ТЦК и СП", - пояснил нардеп.

Вениславский подчеркнул, что задерживать людей просто для обновления учетных данных не могут. Принудительно доставить в ТЦК и СП или на ВВК могут только украинцев, которые находятся в розыске.

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"В розыск их объявляет Национальная полиции на основании того, что они игнорируют повестки или требования ТЦК и СП явиться. И принудительно доставлять людей в ТЦК и СП, опять же, могут только работники полиции", - отметил народный избранник.

По его словам, работники ТЦК и СП не имеют права действовать принудительно без полицейских. Однако, если они действуют вместе с работниками полиции, то это в рамках закона.

Кто такой Федор Вениславский? Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Мобилизация в Украине - обновление данных военнообязанными

Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу с 18 мая. Согласно ему, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК и СП, ЦПАУ или в электронном режиме в течение 60 дней со дня вступления в силу закона.

Что известно о законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Также если военнообязанный не обновит свои учетные данные в течение двух месяцев, то есть до 18 июля, полиция может его задержать и доставить в ТЦК. Однако здесь есть определенные нюансы.

Как сообщал Главред, игнорирование повесток на обновление данных может привести к объявлению лица в розыск, привлечению полиции и наложению штрафа.для военнообязанных, отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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